PV OIL bị xử phạt gần 1,6 tỷ đồng do khai sai thuế

PV | 28-04-2026 - 15:01 PM | Thị trường chứng khoán

PV OIL vừa bị xử phạt hành chính gần 1,6 tỷ đồng do khai sai thuế suất, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Mới đây, Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PV OIL, MCK: OIL).

Theo đó, PV OIL đã có hành vi khai sai về thuế suất dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ thuế theo quy định pháp luật hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan.

Với hành vi phạm nêu trên, PV OIL bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, cụ thể là gần 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm theo Chứng từ nộp tiền số 000865 ngày 26/3/2026.

Cơ quan thuế đề nghị PV OIL nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt nêu trên. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trong một diễn biến khác, mới đây PV OIL đã chấp thuận chủ trương giải thể CTCP Kho Xăng dầu Dầu khí Long Thành theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 04/TTr-TGĐ ngày 13/1/2026.

PV OIL giao Người đại diện phần vốn tại PVOIL Long Thành chỉ đạo đơn vị tổ chức thông qua việc giải thể CTCP Kho Xăng dầu Dầu khí Long Thành và triển khai các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 24/4/2026 vừa qua, PV OIL đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, các cổ đông của PV OIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 150.700 tỷ đồng, giảm 940 tỷ đồng so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 656 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Năm 2025, PV OIL mang về doanh thu 151.640 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 156% và 81% kế hoạch kinh doanh đã đề ra.


