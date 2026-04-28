Doanh nghiệp nắm "kho báu" cả thế giới săn lùng báo lợi nhuận cao kỷ lục

Dương Ngọc | 28-04-2026 - 13:35 PM | Thị trường chứng khoán

Ở kịch bản cơ sở, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 19% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

CTCP Masan High-Tech Materials (mã: MSR) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần gần 2.993 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu, nhờ đó lợi nhuận gộp tăng vọt 526% đạt gần 917 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp ở mức gần 31%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận gần 85 tỷ đồng, gấp đôi so với thực hiện cùng kỳ. Ngược chiều, chi phí tài chính giảm 8% xuống còn 312 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng nhẹ 2 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 367% so với cùng kỳ, lên 70 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 1.2026 của MSR.

Kết quả, MSR ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 581 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ sau thuế 222 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản của MSR đạt 28.421 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi đạt gần 2.352 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 3.676 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 13.938 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 2.192 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 12.718 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31/3/2026 đạt 917 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 nhảy vọt lên mức 16.000 tỷ đồng (kịch bản cơ sở) và có thể vươn tới 20.300 tỷ đồng (kịch bản cao). Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến bứt phá mạnh mẽ, đạt từ 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 19% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở kịch bản cơ sở. Với kịch bản tích cực, công ty đã thực hiện được 15% chỉ tiêu doanh thu và 21% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn cung Vonfram thiếu hụt đẩy giá tăng mạnh

Được biết, MSR hiện đang vận hành mỏ Núi Pháo. Trang thông tin điện tử huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên chiếm khoảng 33% sản lượng kho báu vonfram toàn cầu nếu không tính nguồn cung từ Trung Quốc, có quy mô lớn thứ 2 thế giới. Đây là một trong những mỏ có trữ lượng kho báu vonfram đã được nhận diện lớn nhất thế giới ở ngoài Trung Quốc.﻿﻿

Giải trình về việc doanh thu tăng vọt so với cùng kỳ, MSR cho biết trong suốt quý 1/2026, giá hàng hóa duy trì ở mức cao do các hạn chế nguồn cung mang tính cơ cấu và diễn biến địa chính trị đang tiếp diễn tại các thị trường nguyên liệu chủ chốt. Giá vonfram chứng kiến đà tăng mạnh, ở mức gần 3.150 USD/mtu vào cuối quý.

" Xu hướng này phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung vonfram mang tính cơ cấu trên toàn cầu, do các mỏ cũ dần cạn kiệt, hàm lượng quặng suy giảm và việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu thông qua các chính sách kiểm soát và ưu tiên nhu cầu nội địa ", MSR nêu rõ.

Đồng thời, bất ổn địa chính trị gia tăng và các sáng kiến dự trữ chiến lược của các chính phủ phương Tây đã làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung, từ đó càng hỗ trợ thêm về giá.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 Nổi bật

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn Nổi bật

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1/2026 tăng 150%

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1/2026 tăng 150%

13:32 , 28/04/2026
Đối tác của FPT “tái sinh” nhờ AI, giá trị vượt thời bong bóng dot-com

Đối tác của FPT “tái sinh” nhờ AI, giá trị vượt thời bong bóng dot-com

11:30 , 28/04/2026
FPT bắt tay Intel triển khai mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI

FPT bắt tay Intel triển khai mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI

10:35 , 28/04/2026
Quỹ vàng khổng lồ không ngừng “xả” hàng khi giá trượt dài

Quỹ vàng khổng lồ không ngừng “xả” hàng khi giá trượt dài

10:23 , 28/04/2026

