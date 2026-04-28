FPT bắt tay Intel triển khai mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI

FPT vừa thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Intel – tập đoàn toàn cầu tiên phong về công nghệ bán dẫn và AI, nhằm ứng dụng AI phát triển các giải pháp tối ưu hóa toàn diện vận hành nhà máy.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc dự báo gián đoạn, tối ưu quy trình sản xuất và khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực, FPT và Intel hợp tác triển khai mô hình “trí tuệ khép kín cho nhà máy”.

Theo đó, dựa trên AI, công nghệ mô phỏng và các nền tảng số trong lĩnh vực sản xuất để giải quyết các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng cường khả năng phục hồi sau gián đoạn, hai bên hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhà máy sang mô hình tự vận hành bằng AI.

Hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số (digital twin) của Intel, kết hợp với kinh nghiệm phát triển các nền tảng dữ liệu và triển khai dự án tích hợp hệ thống của FPT. Bộ giải pháp Intel® Automated Factory Solutions (AFS), bao gồm Intel® Factory Pathfinder và Intel® Factory Recon mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện, xuyên suốt về toàn bộ hoạt động nhà máy.

Trong khi đó, các nền tảng sản xuất số như FleziOps (MOM+), FleziQMS (Quality Management Suite) và FleziUDP (Unified Data Platform), MES (hệ thống điều hành sản xuất) sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu và vận hành thống nhất, liền mạch trên toàn hệ thống.

Các giải pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thực hiện hàng nghìn kịch bản mô phỏng dựa trên AI để xác định phương án sản xuất tối ưu, phát hiện và xử lý điểm nghẽn trước khi ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, các giải pháp này còn hỗ trợ tối ưu lịch trình và luồng nguyên vật liệu trong các dây chuyền phức tạp, đồng thời trực quan hóa và phân tích toàn bộ hoạt động nhà máy nhờ mô hình bản sao số theo thời gian thực.

Ông Paul Schneider, Kỹ sư trưởng Tập đoàn Intel, cho biết: “Sản xuất là một trong những môi trường phức tạp nhất thế giới. Để tối ưu sản xuất đòi hỏi một hệ thống kết nối thông minh, thay cho các công cụ rời rạc. Hợp tác với FPT giúp mở rộng khả năng ứng dụng các công nghệ tối ưu hóa nhà máy của Intel, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất khai thác hiệu quả các phân tích dữ liệu bằng AI trên quy mô lớn”.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc FPT khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Ngành sản xuất đang chuyển mình mạnh mẽ, khi AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Tại FPT, chúng tôi ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với việc phát triển các hệ thống sản xuất thông minh, có khả năng thích ứng linh hoạt theo điều kiện thực tế. Kết hợp giữa thế mạnh của Intel và các giải pháp AI-First cùng năng lực triển khai toàn cầu của FPT sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả vận hành”.