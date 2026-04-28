Quỹ vàng khổng lồ không ngừng “xả” hàng khi giá trượt dài

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,3 tấn vàng trong ngày 27/4. Động thái này diễn ra sau tuần “xả hàng” hơn 14 tấn, qua đó kéo dài chuỗi bán ròng lên 6 phiên liên tiếp. Sau giao dịch, tổng lượng vàng SPDR Gold Trust nắm giữ giảm còn khoảng 1.044 tấn.

Đà bán ròng của SPDR chưa có dấu hiệu dừng lại trong bối cảnh giá vàng đang trong quãng điều chỉnh. Chốt phiên giao dịch ngày thứ 2 (27/4), giá vàng trên sàn Kitco giảm 0,6% xuống 4.682 USD/ounce, mất mốc 4.700 USD. Việc giá dầu Brent trên sàn London bật tăng mạnh gần 3% trong phiên đầu tuần, lên mức 108 USD/thùng tạo ra một môi trường bất lợi cho giá vàng. Tính sau 1 tuần, giá vàng đã giảm khoảng 3% giá trị.

Cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, và đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell vì nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào giữa tháng tới. Ngoài Fed, còn có Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng dự kiến họp trong tuần này.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận Chiến lược Tài sản Đa ngành tại Viện Đầu tư Amundi dự đoán cú sốc năng lượng hiện tại, do cuộc chiến đang diễn ra ở Iran gây ra, sẽ chỉ có tác động ngắn hạn đến lạm phát.

"Nhìn về phía trước trong 12 tháng tới, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng và nhận thấy tiềm năng giá vàng có thể tăng lên mức 5.500 USD", Portelli cho biết trong bản ghi chú.

Mặc dù giá năng lượng tăng vọt do tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đã đẩy lạm phát hàng năm lên mức cao nhất trong hai năm qua ở mức 3,3%, nhưng giá tiêu dùng cốt lõi chỉ duy trì ở mức cao vừa phải là 2,6% trong 12 tháng qua.

Mặc dù lạm phát lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng nó không tăng tốc.

Đồng thời, Portelli lưu ý rằng nhu cầu đầu tư không chỉ bị chi phối bởi lãi suất của Mỹ. Ông nói thêm rằng, với giá vàng giảm khoảng 15% so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng, phần lớn "tin xấu" đã được thị trường phản ánh vào giá cả.

“Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương có khả năng vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là từ các cơ quan quản lý thị trường mới nổi đang tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào các loại tiền tệ truyền thống. Chúng tôi không thấy xu hướng này sẽ đảo ngược trong thời gian tới. Vàng vẫn là một tài sản chiến lược đối với các nhà quản lý dự trữ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và tăng cường khả năng phục hồi của danh mục đầu tư”, ông nói.