Đối tác của FPT “tái sinh” nhờ AI, giá trị vượt thời bong bóng dot-com

Ngày 28/4, FPT công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Intel – tập đoàn toàn cầu tiên phong về công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm ứng dụng AI phát triển các giải pháp tối ưu hóa toàn diện vận hành nhà máy.

Trước cái bắt tay này, Intel đang “tái sinh” mạnh mẽ, cổ phiếu tăng gấp 4 lần chỉ sau một năm kể từ khi có CEO Lip-Bu Tan nhận chức. Giá trị vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục mới hơn 400 tỷ USD, vượt cả thời bong bóng dot-com đầu những năm 2000.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư mới đây, CEO Intel cho biết nhu cầu CPU đang bùng nổ trong các trung tâm dữ liệu. Đầu tháng này, Intel đã mở rộng hợp tác CPU AI với Alphabet. Ông Lip-Bu Tan cũng mang về các cam kết đầu tư và thỏa thuận lớn với chính phủ Mỹ, SoftBank và Nvidia, cung cấp nguồn lực cần thiết để Intel sản xuất và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, mảng sản xuất của Intel cũng mới giành được hợp đồng từ Tesla của tỷ phú Elon Musk. Theo đó, Tesla đã trở thành khách hàng lớn đầu tiên của quy trình sản xuất chip thế hệ mới 14A cho dự án Terafab - một tổ hợp chip AI tiên tiến phục vụ robot và trung tâm dữ liệu tại Austin, Texas.

Sau nhiều năm mất chỗ đứng trong lĩnh vực AI do quản lý yếu kém, “gã khổng lồ” sản xuất chip một thời của Mỹ đangtrỗi dậy trở lại. Cơ hội mới đã xuất hiện khi nhu cầu bộ xử lý trung tâm (CPU) tiên tiến gia tăng. Quý 1, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu và AI của Intel đạt 5,1 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, FPT - đối tác của Intel tại Việt Nam lại đang “chật vật” với AI. Lo ngại các mô hình AI có khả năng lập trình (Coding) ảnh hưởng đến nhu cầu thuê ngoài (Outsourcing) khiến giới đầu tư, đặc biệt là nước ngoài bán tháo cổ phiếu FPT.

Cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam hiện đang “ngụp lặn” ở vùng đáy 2 năm sau khi “bốc hơi” 44% thị giá từ đỉnh. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng 125.000 tỷ đồng, nằm ngoài top 10 sàn chứng khoán. Đáng chú ý, cách đây hơn 1 năm, FPT còn là tập đoàn tư nhân giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Chia sẻ về diễn biến cổ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ sự thông cảm với nhà đầu tư vì cổ phiếu xuống sâu và lâu như vậy, nhất là trong bối cảnh thị trường tăng. “Với FPT, chúng tôi nghĩ rằng, FPT thật sự đang tái sinh và tin tưởng rằng FPT trong khoảng 5-10 năm tới sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia và sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, chuyển đổi AI hàng đầu thế giới”, ông Bình nhấn mạnh.

Trong chiến lược phát triển nhằm thích ứng với sự bùng nổ của AI, FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng AI Factory đến việc phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.