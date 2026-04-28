Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1/2026 tăng 150%

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2026.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý I năm 2026 đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026, tổng tài sản Vingroup đạt 1,179 triệu tỷ đồng.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp , VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần xe ô tô điện tại Việt Nam với tổng sản lượng xe bàn giao trong quý I năm 2026 đạt hơn 53.684 xe. Đặc biệt, 6 trên 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa đều thuộc về VinFast với các xe Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, Minio Green và VF MPV 7. Đáng chú ý, VinFast đã bàn giao số lượng kỷ lục hơn 3.500 ô tô điện tới khách hàng chỉ trong ngày 28/03/2026, minh chứng cho năng lực sản xuất, kinh doanh của hãng xe Việt.

Sản phẩm xe máy điện cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với số xe bàn giao quý I năm 2026 đạt gần 143.136 xe, gấp 3,9 lần số xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự như các sản phẩm ô tô điện, khách hàng hưởng ứng xu hướng di chuyển xanh khi chỉ trong tháng 03 năm nay, VinFast đã bàn giao hơn 93.000 xe máy điện, cùng với đó là 135.000 đơn đặt hàng.

Tổng thể quý I, doanh số toàn cầu của hãng đạt 58.577 xe, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm ngoái với 448 showrooms trên toàn cầu, tập trung chủ yếu tại thị trường trọng điểm Châu Á. Nhờ đó, VinFast cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quốc tế tốt tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines khi liên tục nằm trong danh sách các hãng xe thuần điện bán chạy nhất tại các thị trường này.

Ở khối Thương mại Dịch vụ , quý I năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt đạt 271% và 866% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào các hoạt động bàn giao tích cực cũng như các thành tích bán lô lớn nổi bật tại Vinhomes Ocean Park 2, 3 hay Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Trong quý I năm 2026, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng). Với quy mô hơn 512 héc-ta cùng địa thế độc đáo giao thoa giữa núi – rừng – biển – đèo, cộng với năng lực phát triển đô thị hàng đầu của Vinhomes, Vinhomes Hải Vân Bay có tiềm năng trở thành biểu tượng đô thị biển mới của Việt Nam. Theo định hướng, trong năm 2026, Vinhomes ra mắt thêm các dự án Vinhomes Global Gate Ha Long (Quảng Ninh) và Khu đô thị đại học quốc tế (TP.HCM).

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng , Vinpearl đạt mức tăng trưởng tốt trong bối cảnh lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I đạt 6,8 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong lịch sử. Các chính sách visa cởi mở (mở rộng miễn visa, kéo dài lưu trú, đơn giản hóa e-visa) giúp cải thiện khả năng tiếp cận, đặc biệt với khách đường dài; đồng thời, việc mở rộng hạ tầng và kết nối giao thông (hàng không, sân bay, cao tốc) tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng cho ngành.

Chiến lược phát triển mô hình siêu quản thể du lịch nghỉ dưỡng tích hợp, phát triển điểm đến và đẩy mạnh phân khúc MICE đã ghi nhận những tín hiệu tích cực cho Vinpearl với lượt khách lưu trú từ các thị trường Nga, Trung Đông, Ấn Độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn, resort của Vinpearl đạt mức 65%, tăng trưởng hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ mảng VinWonders cũng tăng mạnh nhờ lượng khách tăng cao và việc áp dụng chiến lược giá mới với các điểm đến trọng điểm như Nha Trang và Phú Quốc đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu.

Trong lĩnh vực Hạ tầng , lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed làm chủ đầu tư đã được tổ chức vào đầu tháng 4. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành. Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong lĩnh vực Năng lượng xanh , VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai. Tại thị trường Việt Nam, trong quý I năm 2026, VinEnergo đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện Xã hội , VinUniversity chính thức nhận Dấu Chất lượng FIBAA từ Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA vào tháng 3/2026, trở thành trường đại học trẻ nhất Việt Nam đạt tiêu chuẩn này ngay sau khóa tốt nghiệp đầu tiên.

Với mảng Y tế, Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 - Vinmec Ocean Park 2. Với diện tích hơn 31.000 m2, bệnh viện có quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm, là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 vừa qua, Vingroup đã được thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, với hàng loạt các chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phía Chính phủ hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.