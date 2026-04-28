Vinhomes báo lãi quý 1 hơn 25.600 tỷ, "vô địch" sàn chứng khoán

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2026 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ, khẳng định nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2026.

Trong Quý I/2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ (svck) năm ngoái. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 71.541 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 271% svck năm 2025.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866% so với Quý I/2025. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Doanh số bán hàng Quý I/2026 và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 81.700 tỷ đồng và 201.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 133% và 68% svck năm trước, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị, đặc biệt là dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean City và Vinhomes Hải Vân Bay. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận các quý tiếp theo của Công ty.

Tính đến ngày 31/3/2026, Vinhomes duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 869.975 tỷ đồng và 272.842 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty đã được thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng.

Về phát triển dự án , cuối tháng 3/2026, Vinhomes chính thức ra mắt thị trường dự án Vinhomes Hải Vân Bay - cung cấp ra thị trường những sản phẩm thấp tầng đẳng cấp. Tọa lạc ở vị trí đắc địa phía Tây Bắc của Thành phố Đà Nẵng, sở hữu thế đất phong thủy với lưng tựa núi, mặt hướng biển, Vinhomes Hải Vân Bay đã tạo lập những thành tích bán hàng nổi bật ngay sau khi ra mắt.

Bên cạnh đó, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, với dân số dự kiến lên đến 380.000 người, được khởi động vào cuối năm 2025. Dự án định hướng phát triển theo mô hình TOD và định hình chuẩn mực mới cho mô hình đô thị ESG dựa trên 3 trụ cột: Xanh - Thông minh - Sinh thái. Với vị trí đắc địa và tiện ích vượt trội, dự án hứa hẹn sẽ mang lại kết quả ấn tượng trong năm 2026.

Về chiến lược phát triển điểm đến nhằm gia tăng giá trị cho dự án, các khu đô thị Vinhomes tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ vui chơi giải trí - ẩm thực Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội đầu năm. Tại Vinhomes Green Paradise, lễ hội Xuân có quy mô lớn nhất Việt Nam ghi nhận 10.000 lượt khách trong ngày khai mạc và hơn 50.000 lượt khách ghé thăm trong thời gian diễn ra; Lễ hội năm mới tại Vinhomes Royal Island cũng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Tại Ocean City - Hưng Yên, đêm hội Upbeat Ocean Countdown và chương trình biểu diễn pháo hoa đón năm mới đã thu hút hàng trăm nghìn cư dân và du khách tham gia, từng bước định hình thành tâm điểm văn hóa, giải trí mới tại phía Đông Hà Nội.

Song song với đó, Vinhomes cũng không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Các khu đô thị Vinhomes đặc biệt với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng với hàng loạt dịch vụ được hưởng lợi từ hệ sinh thái Vingroup. Trên phương diện chuyển đổi số, mọi tác vụ tiện ích cư dân đều được Vinhomes đồng bộ qua hệ sinh thái số V-App, mang lại hiệu quả cao trong quản lý và vận hành khu đô thị.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu Vinhomes tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Chủ Đầu Tư Bất Động Sản Uy Tín 2026 do Vietnam Report công bố. Đây là năm thứ tư liên tiếp Vinhomes đạt được danh hiệu này, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao từ thị trường. Không chỉ được vinh danh tại các bảng xếp hạng trong nước, Vinhomes được ghi nhận trên bình diện quốc tế thông qua sự góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu châu Á do tạp chí TIME bình chọn, dựa trên phân tích chuyên sâu của ba tiêu chí chính: Hiệu quả tài chính, Minh bạch về phát triển bền vững (ESG), và Mức độ hài lòng của người lao động.

Với khởi đầu đầy hứa hẹn trong Quý I, Vinhomes đang tăng tốc để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Nền tảng tài chính vững chắc cùng năng lực triển khai dự án quy mô lớn sẽ là động lực giúp Công ty tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong nước và từng bước mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế.