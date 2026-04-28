Lãi ròng tăng hơn 2.000%, công ty của bà Mai Kiều Liên vượt kế hoạch năm chỉ sau 3 tháng

Mai Chi | 28-04-2026 - 15:00 PM | Thị trường chứng khoán

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 38,6 tỷ đồng và lãi ròng gần 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 246% và hơn 2.000% so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2026, CTCP Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (UPCoM: VLC) ghi nhận doanh thu đạt 822 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng tăng chậm hơn doanh thu ở mức 634 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng 55%, đạt 187 tỷ đồng.

Năm 2026, VLC đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 3.731 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 17% còn 19,3 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau quý đầu tiên.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.518 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 57%, đạt hơn 3.688 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền ở mức gần 2.823 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2025, VLC ghi nhận 3.112 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,2% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 giảm 68,3% so với năm trước, xuống còn 43,8 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, VLC ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối cuối năm là hơn 538 tỷ đồng. ĐHĐCĐ mới đât thông qua việc giữ lại toàn bộ số lợi nhuận này nhằm tăng cường nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án trọng điểm, thay vì chi trả cổ tức.

VLC hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống trâu, bò, lợn; chế biến sữa; kinh doanh bất động sản, bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt. Doanh nghiệp có tiền thân là Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, thành lập năm 1996 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cổ phần hóa năm 2013 và chính thức giao dịch trên UPCoM từ năm 2015.

Hiện CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – VNM) nắm giữ 68,9% vốn tại VLC, tương đương 146,4 triệu cổ phiếu. Bà Mai Kiều Liên hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại công ty.

Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Doanh nghiệp bất động sản đem nửa tài sản đi đầu tư chứng khoán, lãi lớn với HPG, VHM nhưng lỗ đậm với một cổ phiếu ngân hàng

14:58 , 28/04/2026
Vinhomes báo lãi quý 1 hơn 25.600 tỷ, "vô địch" sàn chứng khoán

14:24 , 28/04/2026
Doanh nghiệp nắm “kho báu” cả thế giới săn lùng báo lợi nhuận cao kỷ lục

13:35 , 28/04/2026
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1/2026 tăng 150%

13:32 , 28/04/2026

