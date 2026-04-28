Doanh nghiệp bất động sản đem nửa tài sản đi đầu tư chứng khoán, lãi lớn với HPG, VHM nhưng lỗ đậm với một cổ phiếu ngân hàng

Theo BCTC quý 1/2026 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN),﻿ tổng tài sản đạt 1.309 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn một nửa tài sản của doanh nghiệp, tăng 200 tỷ so với cùng kỳ lên 727 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng.

Công ty hiện có 157 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Đồng thời, doanh nghiệp chi khoảng 600 tỷ đồng, tương đương 46% tổng tài sản để đầu tư cổ phiếu, tăng mạnh so với mức 389 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá trị dự phòng đầu tư chứng khoán cũng tăng từ 15 tỷ đồng lên hơn 29 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, công ty gia tăng đầu tư vào nhiều cổ phiếu, nâng tỷ trọng khoản đầu tư GEX, MBB và VHM, trong khi chi 75 tỷ đồng mua mới cổ phiếu VPB.

Giá trị hợp lý của các khoản chứng khoán kinh doanh tại cùng thời điểm cuối tháng 3 là gần 698 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi lớn với cổ phiếu Hòa Phát (HPG), Vinhomes (VHM). Ngược lại, NDN đang tạm lỗ với khoản đầu tư vào VPB khi phải trích lập 6,18 tỷ đồng, GEX tạm lỗ 3,05 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải trích dự phòng 19 tỷ đồng cho các cổ phiếu khác.﻿

Về hoạt động kinh doanh, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 17 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 8,59 tỷ đồng, tăng 364,3%.

Dù vậy, chi phí tài chính tăng mạnh lên 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức âm 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng. Điều này khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hơn 660 triệu đồng trong quý 1, trong khi cùng kỳ lãi 45 tỷ đồng.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 75,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37,23 tỷ đồng, lần lượt giảm 64,9% và 78,1% so với thực hiện năm 2025. Với việc thua lỗ ngay trong quý đầu năm, Nhà Đà Nẵng còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận đã đề ra cho cả năm.