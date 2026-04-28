Khác biệt về chia cổ tức của các ngân hàng

Chia cổ tức tiền mặt lên tới 30%

Tại đại hội đồng cổ đông sáng 28/4, LPBank thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30%, đưa ngân hàng này vào nhóm chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành hiện nay. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận có thể phân phối đến cuối năm 2025, đạt 9.409 tỷ đồng.

Năm 2024, ngân hàng này gây chú ý khi chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 25%, tương ứng 7.468 tỷ đồng. Việc duy trì tỷ lệ cổ tức cao cho thấy định hướng rõ ràng của ban lãnh đạo LPBank trong việc gia tăng lợi ích trực tiếp cho cổ đông.

Năm nay, trả lời câu hỏi của cổ đông về cơ sở để duy trì mức chia cổ tức cao, ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank - cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với năm 2024. Theo ông Hà, một trong những yếu tố đóng góp lớn vào kết quả này là ngân hàng tận dụng tốt đà tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm 2025. Bên cạnh đó, biên lãi ròng (NIM) của LPBank cũng được cải thiện đáng kể nhờ tối ưu hóa chi phí vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng các tài sản sinh lời.

Ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngoài ra, LPBank đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động thông qua việc tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các quy trình nghiệp vụ. Điều này không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn giúp giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR). Hiện tại, CIR của ngân hàng thấp hơn khoảng 4% so với mức trung bình ngành, tạo dư địa tích cực cho việc cải thiện hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Giữ lại lợi nhuận để củng cố nền tảng

Với Eximbank, ngân hàng này tiếp tục trình đại hội và được thông qua phương án không chia cổ tức năm 2025. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được sử dụng cho mục đích tăng cường năng lực tài chính và tái cấu trúc.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của ngân hàng này đến cuối năm 2025 đạt 3.397 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc không chia cổ tức năm 2025, ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT Eximbank - giải thích, quyết định này nhằm phục vụ mục tiêu dài hạn: nâng cao chất lượng tài sản, cải thiện năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh ngành ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là áp lực nợ xấu và yêu cầu về an toàn vốn, việc củng cố nội lực được xem là ưu tiên hàng đầu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Eximbank sáng 28/4.

Trước câu hỏi của cổ đông về khả năng chia cổ tức bằng cổ phiếu , ông Tuấn Anh cũng cho rằng hình thức này không làm gia tăng giá trị thực chất. Về bản chất, việc chia cổ phiếu chỉ là chuyển dịch từ lợi nhuận giữ lại sang vốn điều lệ, không tạo thêm dòng tiền mới. Thậm chí, trong một số trường hợp còn có thể gây áp lực pha loãng. Ban lãnh đạo ngân hàng này cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách cổ tức trong tương lai.