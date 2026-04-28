Chứng khoán 28-4: "Bộ ba" Vingroup rực sáng kéo VN-Index tăng hơn 22 điểm

Bước vào phiên giao dịch 28-4, tâm lý nhà đầu tư dường như đã ổn định hơn sau nhịp giảm điểm khá mạnh ở các phiên trước. VN-Index mở cửa tại vùng 1.850 điểm và có nhịp lùi nhẹ về sát 1.848 điểm để kiểm định lực cầu. Rất nhanh chóng sau đó, dòng tiền hướng sự chú ý mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã "họ" Vingroup, tạo bệ phóng vững chắc đẩy chỉ số đi lên.

Đã có thời điểm trong phiên, sự hưng phấn đưa VN-Index chạm mức cao nhất tại 1.887,69 điểm trước khi áp lực cung xuất hiện khiến chỉ số hạ nhiệt đôi chút vào cuối ngày. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng mạnh 22,55 điểm (+1,22%), vươn lên mốc 1.875,84 điểm.

"Công thần" số một của phiên hôm nay gọi tên bộ ba cổ phiếu Vingroup. Sức mua ồ ạt đã đẩy VHM và VRE cùng khoác áo tím kịch trần (tăng xấp xỉ 6,9%), trong khi "anh cả" VIC cũng bứt phá ngoạn mục với mức tăng 6,3% khi đón nhận hàng loạt thông tin hỗ trợ tích cực.

Việc Vinhomes thông tin sẽ chi 24.600 tỉ đồng để chi cổ tức tiền mặt với mức 60% vốn điều lệ, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 100% cho cổ đông trong thời gian tới, cổ phiếu VHM đã bứt tốc tăng trần trong phiên giao dịch 28-4.

Theo lãnh đạo Vinhomes, kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn vốn phát triển dự án mà còn củng cố nền tảng vốn và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

Cộng hưởng cùng Vingroup, một số mã blue-chip khác cũng có một phiên giao dịch rực sáng. Nổi bật là cổ phiếu ngân hàng STB với đà tăng 4,9%, hay "ông lớn" bất động sản NVL tăng 5,4%. Nhờ lực kéo mạnh mẽ từ các trụ cột này, rổ VN30 kết phiên tăng vọt gần 30 điểm (+1,49%) lên mốc 2.041,40 điểm.

Dù chỉ số chung ghi nhận mức tăng ấn tượng, song bức tranh toàn cảnh của thị trường lại mang gam màu khá trầm lắng. Sự lệch pha thể hiện rõ qua độ rộng của thị trường khi sắc đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn.

Trên sàn HoSE, có tới 210 mã giảm giá, cao gấp đôi so với con số 107 mã tăng và 52 mã đứng giá tham chiếu. Điều này minh chứng cho hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" đang diễn ra gay gắt: điểm số được neo giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa cực lớn, trong khi phần lớn các mã vừa và nhỏ khác lại âm thầm suy yếu.

Sự suy yếu này được phản ánh rõ rệt trên các sàn còn lại. HNX-Index lùi bước giảm 2,51 điểm (-1,00%) về 249,44 điểm, và UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,03 điểm về 127,51 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, bên cạnh sự khởi sắc của STB hay TCB (+1,02%), nhiều mã khác lại chịu áp lực bán như SHB (-2,03%), EIB (-2,24%) hay VCB (-1,32%).

Đáng chú ý, tâm điểm bán tháo tiếp tục nhắm vào nhóm năng lượng - xây lắp. Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán mạnh. PLX và PVT cùng giảm sàn 6,9% khi giá dầu thế giới lao dốc sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, làm giảm rủi ro địa chính trị. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại biên lợi nhuận của doanh nghiệp xăng dầu suy giảm và cước vận tải dầu có thể đi xuống.

Cổ phiếu PC1 tiếp tục giảm sàn trong tình trạng "trắng bên mua". Trước đó, mã này đã xuất hiện lượng dư bán giá sàn lớn, phản ánh áp lực bán tháo kéo dài. Dù chưa có thông tin tiêu cực chính thức, thị trường xuất hiện lo ngại về kết quả kinh doanh, tiến độ dự án và dòng tiền. Tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư lựa chọn bán ra trước khi có thông tin rõ ràng.

Thanh khoản chùng xuống, khối ngoại miệt mài bán ròng

Đi cùng với sự phân hóa của điểm số, thanh khoản trong phiên 28/4 cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 578 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch ở mức 19.018,77 tỉ đồng. Mức thanh khoản này thấp hơn khá nhiều so với những phiên bùng nổ trước đó, phản ánh sự thận trọng, dè dặt của dòng tiền trong bối cảnh thị trường tăng điểm nhưng thiếu đi sự đồng thuận diện rộng.

Bên cạnh đó, áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một điểm trừ chưa thể khắc phục. Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái xả hàng với giá trị bán ròng hơn 528,55 tỉ đồng trên HoSE (mua vào 2.797,40 tỉ đồng nhưng bán ra tới 3.325,96 tỉ đồng).

Phiên giao dịch ngày 28-4 cho thấy VN-Index vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những cột mốc cao hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào một nhóm ngành duy nhất và tình trạng sụt giảm của số đông cổ phiếu đòi hỏi các nhà đầu tư cần duy trì sự tỉnh táo, rà soát lại danh mục và hạn chế các quyết định giải ngân nóng vội.

