Vinhomes tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đáo hạn.

Theo đó, ngày 28/4, Vinhomes đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004.

Theo công bố trên HNX, trái phiếu mã VHMB2426004 được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ 13-15/4/2026, Vinhomes đã phát hành 60.000 trái phiếu mã VHM12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng huy động thành công 6.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 30 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2028.

Trong diễn biến khác, Vinhomes vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 21/4 vừa qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng (pre-sales) năm 2026 dự kiến đạt 300.000-350.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, với động lực từ các dự án lớn như Cần Giờ, Green Bay, Hậu Nghĩa - Đức Hòa và các đại đô thị Ocean Park 2-3. Khoảng 30-40% doanh thu năm nay dự kiến đến từ lượng sản phẩm đã bán trước đó và chờ bàn giao.

Về kế hoạch triển khai dự án, Chủ tịch HĐQT Phạm Thiếu Hoa cho biết trong năm 2026, Vinhomes dự kiến mở bán nhiều dự án trọng điểm như Vinhomes Green Bay, Golden Peak, các giai đoạn tiếp theo của Ocean Park và dự án Cần Giờ. Doanh nghiệp sẽ linh hoạt theo diễn biến thị trường nhưng vẫn đảm bảo nguồn cung.

Bên cạnh đó, Vinhomes lên phương án chi 24.644 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt, tương ứng tỉ lệ 60% (mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 100%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu được thông qua, Vinhomes dự kiến phát hành thêm khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 80.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, công ty đang có hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - nguồn để thực hiện các phương án chi trả cổ tức.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm sản xuất điện (tái tạo và không tái tạo), truyền tải - phân phối điện, kinh doanh trạm sạc, cũng như vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt.



