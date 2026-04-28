Sabeco báo lãi quý I/2026 tăng 56% so với cùng kỳ, chốt ngày chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 6.457 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.405 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp ở mức hơn 37% (cùng kỳ ở mức hơn 32%).

Trong kỳ, chi phí tài chính của công ty giảm 85% xuống còn 14 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng tăng 13% lên 900 tỷ đồng (riêng chi phí quảng cáo và khuyến mãi chiếm gần một nửa - khoảng 447 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, xuống 236 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.245 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 56% so với quý I/2025.

Lý giải cho kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của quý I, Sabeco cho biết, doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ là kết quả của sản lượng tăng do thời điểm Tết khác nhau (Tết năm 2025 vào cuối tháng 1 trong khi Tết năm 2026 vào giữa tháng 2) và tác động của đợt tặng giá có hiệu lực từ tháng 7/2025.

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế cao hơn cùng kỳ, lần lượt nhờ vào doanh thu bán hàng cao hơn, chi phí malt gạo thuận lợi, chỉ phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm, cùng với thu nhập tài chính được cải thiện, trong bối cảnh chi phí bán hàng gia tăng.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của Sabeco đạt 30.874 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm tiền gửi) đạt gần 19.816 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với đầu năm và chiếm 64% tài sản. Lượng tiền gửi ngân hàng lớn giúp Sabeco thu về 260 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý đầu năm.

Đến cuối quý I, doanh nghiệp duy trì lượng hàng tồn kho tương đương cùng kỳ, ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, tài sản cố định giảm nhẹ xuống 4.954 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 496 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tại ngày 31/3/2026, vốn chủ sở hữu của Sabeco đạt 24.199 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu chiếm 12.825 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.192 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/4, cổ đông Sabeco đã bỏ phiếu thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 50%. Vào cuối tháng 11/2025, công ty đã tạm ứng 20% cổ tức (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng), tương ứng số tiền chi trả hơn 2.560 tỷ đồng.

Với phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng), Sabeco vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7/2026 và dự kiến thanh toán vào 28/8/2026. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sabeco sẽ chi khoảng 3.840 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Cổ đông lớn nhất của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage, sở hữu 53,59% vốn, dự kiến nhận về khoảng 2.058 tỷ đồng; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn, có thể thu về khoảng 1.382 tỷ đồng.

Năm 2026, Sabeco cũng lên kế hoạch duy trì chia cổ tức ở mức 50% bằng tiền.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 28/4, cổ phiếu tăng hơn 3% lên 48.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 62.200 tỷ đồng.