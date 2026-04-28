Một cổ phiếu Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên VN-Index tăng bốc
Tự doanh CTCK mua ròng 126 tỷ đồng trên HOSE.
Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay 28/4 sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số VN-Index tăng lên vùng 1.890 điểm với mức độ phân hóa mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 547 tỷ đồng.
Cụ thể, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 136 tỷ đồng. Theo sau là KBC (23 tỷ), STB (21 tỷ), HPG (19 tỷ), VHM (17 tỷ), PVT (11 tỷ), EIB (5 tỷ), VIB và GAS cùng ghi nhận mức 4 tỷ đồng, VPB (3 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại PLX với giá trị -32 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-27 tỷ), MWG (-17 tỷ), VRE (-11 tỷ) và HAH (-9 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MBB (-6 tỷ), NT2 (-5 tỷ), LPB (-4 tỷ), FUEVFVND và SHB cùng ở mức -3 tỷ đồng.
