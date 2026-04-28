Một cổ phiếu Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên VN-Index tăng bốc

An Thái | 28-04-2026 - 16:56 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 126 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay 28/4 sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số VN-Index tăng lên vùng 1.890 điểm với mức độ phân hóa mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 547 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 136 tỷ đồng. Theo sau là KBC (23 tỷ), STB (21 tỷ), HPG (19 tỷ), VHM (17 tỷ), PVT (11 tỷ), EIB (5 tỷ), VIB và GAS cùng ghi nhận mức 4 tỷ đồng, VPB (3 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại PLX với giá trị -32 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-27 tỷ), MWG (-17 tỷ), VRE (-11 tỷ) và HAH (-9 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MBB (-6 tỷ), NT2 (-5 tỷ), LPB (-4 tỷ), FUEVFVND và SHB cùng ở mức -3 tỷ đồng.﻿

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 Nổi bật

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn Nổi bật

Vinhomes tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Vinhomes tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

16:50 , 28/04/2026
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1 cao gấp 17 lần cùng kỳ

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1 cao gấp 17 lần cùng kỳ

16:39 , 28/04/2026
Sabeco báo lãi quý I/2026 tăng 56% so với cùng kỳ, chốt ngày chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Sabeco báo lãi quý I/2026 tăng 56% so với cùng kỳ, chốt ngày chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

16:39 , 28/04/2026
Chứng khoán 28-4: "Bộ ba" Vingroup rực sáng kéo VN-Index tăng hơn 22 điểm

Chứng khoán 28-4: "Bộ ba" Vingroup rực sáng kéo VN-Index tăng hơn 22 điểm

16:30 , 28/04/2026

