Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế của ngành chứng khoán trong quý 1/2026 ước đạt khoảng 9.700 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lợi nhuận trong quý 1/2026 cho thấy quy mô thu nhập của ngành chứng khoán vẫn duy trì ở nền cao nếu so với bối cảnh đầu năm 2025. Tuy nhiên, khi nhìn vào chuỗi thời gian ngắn hạn, đà tăng trưởng đang có dấu hiệu hụt hơi.

Tuy nhiên, so với quý 4/2025, con số này giảm khoảng 19%, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận toàn ngành đi xuống theo quý. Nếu tính từ mức đỉnh kỷ lục 19.000 tỷ đồng thiết lập vào quý 3/2025, bức tranh lợi nhuận đang phản ánh rất rõ sự hạ nhiệt của thị trường chung sau giai đoạn thăng hoa.

Trong quý đầu năm, một số công ty chứng khoán lớn tiếp tục ghi nhận lợi nhuận ở mức cao, duy trì vị thế dẫn đầu ngành.

Các công ty có quy mô vốn lớn và thị phần môi giới cao như SSI, VPS hay TCBS vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về lợi nhuận. So với cùng kỳ quý 1/2025, phần lớn các doanh nghiệp này đều ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ sự cải thiện của hoạt động cho vay margin, tự doanh và dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Cụ thể, SSI ghi nhận 1.593 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý 1/2026, chính thức vươn lên vị trí quán quân toàn ngành với mức tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước.

VPS thì ghi nhận 1.547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2026. Mức lãi này không chỉ tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn đi ngược xu hướng chung khi tăng 21% so với quý 4/2025.

Trong khi đó, TCBS lại có phần chững lại và đành nhường ngôi vương. Sau khi ghi nhận mức lãi kỷ lục hơn 2.041 tỷ đồng trong quý 4/2025, lợi nhuận quý 1/2026 của TCBS lùi về mức 1.458 tỷ đồng, tương đương mức giảm 28%. Dù vậy, kết quả này vẫn cao hơn 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở nhóm công ty tầm trung, bức tranh cũng tương đối phân hoá. VNDirect cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt với mức lãi trước thuế 681 tỷ đồng, tăng 81% so với quý 4/2025 và tăng 42% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, VPBankS chịu áp lực lớn khi lợi nhuận lùi về 514 tỷ đồng. Kết quả này giảm mạnh gần 58% so với mức đỉnh 1.216 tỷ đồng thiết lập trong quý liền trước. Tương tự, Chứng khoán Vietcap (VCI) đạt xấp xỉ 404 tỷ đồng lợi nhuận, cũng giảm 25% so với quý 4/2025.

Trên thực tế, thị trường chứng khoán đã qua thời "tiền rẻ và dễ dãi". Thanh khoản có dấu hiệu chững lại thay vì bùng nổ liên tục. Cùng với đó, mảng tự doanh tại nhiều công ty bắt đầu chịu áp lực từ sự rung lắc và phân hóa của các nhóm cổ phiếu trụ cột. Bên cạnh đó, chi phí vốn ở mức cao hơn cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay ký quỹ – một trong những nguồn thu quan trọng của các công ty chứng khoán.

Về dài hạn, các yếu tố nền tảng như tiến trình phát triển thị trường vốn và khả năng nâng hạng thị trường bởi các tổ chức xếp hạng toàn cầu như FTSE Russell tiếp tục là động lực cho thị trường. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán vẫn có mức độ hưởng lợi mang tính cấu trúc từ động lực giao dịch sôi động.