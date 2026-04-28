PC1 vừa phát thông báo đến 29.000 cổ đông giữa làn sóng bán tháo đẩy giá cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã: PC1) vừa công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên. Trước đó, trong ngày 24/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã có văn bản chậm công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với PC1 tổ chức ngày 22/4.

Theo biên bản mới công bố từ PC1, doanh nghiệp có tổng cộng 29.052 cổ đông; trong đó, 81 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho hơn 215 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương trên 52% tổng số cổ phần.

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Ban lãnh đạo PC1 khẳng định 4 trụ cột tăng trưởng cốt lõi gồm phát điện; tổng thầu EPC điện (mở rộng ra thị trường quốc tế và ngoài lĩnh vực điện truyền thống); khu công nghiệp xanh và bất động sản nhà ở có tính thanh khoản cao; và khai khoáng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, doanh thu ước tính đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%. Ban lãnh đạo cho biết đặc thù mảng xây lắp khiến doanh thu quý đầu năm thường chiếm tỷ trọng thấp, với cao điểm rơi vào quý 4.

Một nội dung đáng chú ý, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba phương án. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, cùng với kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu – nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn, lãnh đạo PC1 cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội mở rộng quy mô và đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, công ty sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng, chú trọng thẩm định hiệu quả dự án trước khi ra quyết định, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên dùng một phần nguồn tiền huy động để giảm nợ ngắn hạn và tăng vốn lưu động. Khi các dự án hoàn tất thủ tục pháp lý, PC1 sẽ chuyển sang sử dụng nguồn vốn dài hạn, bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay, nhằm đảm bảo cấu trúc tài chính phù hợp.

Hiện PC1 là một trong những tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp với trên 60 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV - 1, 2, 4 mạch, và cột thép liên kết thanh đến 750kV.﻿

Dù vậy, trên thị trường, cổ phiếu PC1 ghi nhận diễn biến không thực sự khả quan trong thời gian qua dưới một số thông tin tiêu cực lan truyền chưa được xác thực. Áp lực bán mạnh đẩy thị giá giảm liên tục trong 9 phiên gần nhất, trong đó 3 phiên 23,24,28/4 đều giảm kịch sàn. Hiện PC1 rơi về mức 20.900 đồng/cp.