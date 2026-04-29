Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện bên cạnh Warrren Buffett

Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm trong danh sách 5 người có tài sản tăng nhanh nhất trong ngày 28/4, bên cạnh huyền thoại đầu tư Warrren Buffett. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes tăng thêm 1,7 tỷ USD trong khi Warrren Buffett có thêm 1,8 tỷ USD.

Warren Buffett, người được mệnh danh là "Huyền thoại đến từ Omaha", không chỉ là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và triết lý sống giản đơn. Ông hiện là Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, tập đoàn đa quốc gia sở hữu hàng chục công ty con trong đủ mọi lĩnh vực từ bảo hiểm, đường sắt đến năng lượng. Warren Buffett hiện có khối tài sản gần 142 tỷ USD, xếp thứ 12 trong danh sách người giàu của Forbes.

Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản gần 36 tỷ USD theo tính toán của Forbes. Ông là nhà sáng lập, Chủ tịch Vingroup (VIC) - tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam với nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp – công nghệ (VinFast, VinMetal), dịch vụ (Vinhomes, Vinpearl), hạ tầng (VinSpeed), năng lượng (VinEnergo),…

Trong hơn 1 năm trở lại đây, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng rất nhanh nhờ cổ phiếu VIC tăng chóng mặt. Thị giá VIC đóng cửa ngày 28/4 ở mức 225.500 đồng/cp, tăng 33% từ đầu năm 2026 và gấp hơn 10 lần so với 1 năm trước. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó vượt 1,7 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần đáng kể tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại cổ phiếu VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. VinFast hiện nằm trong top 10 công ty xe điện lớn nhất thế giới với vốn hóa gần 10 tỷ USD. Bên cạnh Vingroup và VinFast, hệ sinh thái trong tay ông Phạm Nhật Vượng còn một số cổ phiếu đang niêm yết khác như VHM – Vinhomes, VPL – Vinpearl hay VRE – Vincom Retail. Các cổ phiếu này đều tăng mạnh thời gian qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vingroup đã được thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ đồng. Đây là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động của tập đoàn này.

Vingroup vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/3, tổng tài sản Vingroup đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận đề ra.﻿