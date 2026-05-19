Nguỵ trang 8.000 lượng vàng trong thiết bị điện tử tuồn vào Việt Nam

Theo Minh Tuệ | 19-05-2026 - 18:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam, các đối tượng đã giao dịch trót lọt khoảng 300kg vàng (8.000 lượng).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử.

Các đối tượng đã giao dịch trót lọt khoảng 300kg vàng, tương đương khoảng 8.000 lượng vàng.

Khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Tang vật vụ án. (Ảnh: An Thuỳ)

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội báo cáo Ban Giám đốc công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.

Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm di biến động của các đối tượng cũng như phương thức hoạt động, ngày 15/4, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu giữ tại hiện trường 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Đỗ Minh Đức tại cơ quan công an.

Tại Việt Nam, đối tượng thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng.

Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết” của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau.

Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức tiếp tục chuyển lại cho đối tượng người Trung Quốc. Theo cơ quan điều tra, Đức được trả công hàng tháng từ 120 đến 150 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý.

