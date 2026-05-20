Danh tính 3 người bị sát hại trong vụ thảm án ở Tây Ninh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Theo Minh Tuệ | 20-05-2026 - 06:37 AM | Xã hội

Công an đã xác định được danh tính 3 người bị sát hại ở tỉnh Tây Ninh và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây án là N.C.B. (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Liên quan đến vụ “Khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra thảm án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở tỉnh Tây Ninh”, hơn 22h ngày 19/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây án là N.C.B. (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.); em N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Như đã thông tin, khoảng 18h30 cùng ngày, người dân sống gần căn nhà ở xã Hậu Thạnh nghe thấy tiếng la hét, cự cãi lớn tiếng. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện người bà Đ., chị T. và em B. nằm trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua kiểm tra, bà Đ. đã tử vong, chị T. và em B. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin, Công an có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nghi phạm được xác định là N.C.B..

Nghi phạm có quan hệ tình cảm với chị T... Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi; sau đó dùng dao đâm khiến người tình và mẹ của cô tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

