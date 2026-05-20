Ra lệnh bắt tạm giam 2 nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang

Sáng 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương), sinh năm 1985, địa chỉ thường trú số 155/Lb ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, nơi ở hiện tại số 118, đường Hùng Vương, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Lầu Thị Giang, sinh năm 1984, địa chỉ thường trú Tổ dân phố số 2, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, nơi ở hiện tại số 18, Ngõ 1/24, Đồng Me, phường Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group.

Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng). Ảnh: CA Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 01/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Thị Thu Đông - Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, địa chỉ số 53A, Hồ Búng Xáng, khu vực 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ với ngành nghề cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm (không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài) đã liên kết với Lầu Thị Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong (công ty này không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc).

Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok... Đông đã đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng/người, nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Đông nhận của người lao động là 4.278.100.000 đồng và Giang nhận của người lao động là 1.355.000.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.