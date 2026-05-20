Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị xử phạt như thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 169 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó tăng mức xử phạt đối với hành vi không khai báo hoặc khai sai khi mang ngoại tệ, tiền mặt, vàng, đá quý qua cửa khẩu.

Theo nghị định, người xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định sẽ bị xử phạt theo giá trị tang vật vi phạm.

Cụ thể, trường hợp tang vật có giá trị tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 5-15 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng; từ 15-25 triệu đồng nếu trị giá từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, trường hợp mang vượt mức quy định với tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với người nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ, tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định, mức xử phạt thấp hơn so với chiều xuất cảnh. Theo đó, người vi phạm bị phạt từ 1-2 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 5-10 triệu đồng nếu trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 10-20 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với trường hợp khai nhiều hơn số thực tế mang theo khi nhập cảnh. Cụ thể, người khai vượt thực tế từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng bị phạt 2-5 triệu đồng; từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng bị phạt 5-15 triệu đồng; từ 100 triệu đồng trở lên bị phạt 15-25 triệu đồng.

Ngoài ra, người xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành mang theo ngoại tệ thuộc loại tiền không được phép mang theo mà không khai hoặc khai sai cũng bị xử phạt nặng. Mức phạt từ 5-10 triệu đồng áp dụng với tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 10-30 triệu đồng đối với tang vật từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 30-50 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi không khai hoặc khai sai kim loại quý khác, đá quý, công cụ chuyển nhượng thuộc diện phải khai hải quan khi xuất nhập cảnh, mức phạt cao nhất cũng lên tới 50 triệu đồng.

Cụ thể, người vi phạm bị phạt từ 1-3 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng; từ 5-15 triệu đồng đối với tang vật từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 15-30 triệu đồng nếu trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 30-50 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nghị định, trị giá tang vật vi phạm được xác định sau khi đã trừ phần ngoại tệ, tiền mặt, vàng, đá quý hoặc công cụ chuyển nhượng không phải khai hải quan theo quy định pháp luật.

Nghị định số 169 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.