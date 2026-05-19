Thông tin mới liên quan đến thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết

Việc cấp lại thẻ Căn cước có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo tính pháp lý và an toàn thông tin cá nhân khi thẻ cũ bị mất, hỏng, hoặc để cập nhật các tiện ích mới (như tích hợp thông tin, nhận diện sinh trắc học), giúp công dân thực hiện giao dịch thuận tiện hơn, giảm giấy tờ, và tăng cường bảo mật, đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng thẻ để phạm tội.

Việc cấp lại thẻ Căn cước không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý dân cư, tăng cường bảo mật và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong cuộc sống số.

Ý nghĩa của việc cấp lại thẻ Căn cước

Xác thực danh tính và bảo mật

Thẻ Căn cước mới tích hợp chíp điện tử, mống mắt, vân tay, giúp xác thực danh tính chặt chẽ, chống giả mạo.

Ngăn chặn việc bị đánh cắp thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, giúp xác định chủ sở hữu thẻ khi có tranh chấp.

Tiện lợi hóa thủ tục hành chính và giao dịch

Tích hợp nhiều thông tin (thuế, bảo hiểm, bằng lái xe), cho phép sử dụng thay thế nhiều loại giấy tờ khác, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Hỗ trợ truy cập và sử dụng các dịch vụ công nghệ số tiện lợi hơn.

Phục vụ các tình huống khẩn cấp : Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN) hỗ trợ nhận diện trong trường hợp thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, giúp tìm kiếm người thân.

Mở rộng phạm vi sử dụng : Hướng tới sử dụng thay thế giấy tờ xuất nhập cảnh khi có thỏa thuận quốc tế, tạo thuận lợi đi lại quốc tế.

Bảo đảm quyền lợi công dân : Cấp cho trẻ em (từ 14 tuổi trở xuống) để thuận lợi học tập, đi lại, khám chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng yếu thế.

Khi nào cần cấp lại thẻ Căn cước?

Bị mất, hỏng thẻ.

Đủ tuổi theo quy định (14, 25, 40, 60) và thẻ cũ đã hết hạn (trừ trường hợp thẻ cấp trong 2 năm trước tuổi phải đổi).

Được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Khi có yêu cầu đổi sang thẻ Căn cước mới để hưởng tiện ích tích hợp (theo Luật Căn cước 2023).

Quy trình thực hiện cấp lại thẻ Căn cước trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID → Chọn mục “Thủ tục hành chính” → Chọn “Cấp, quản lý Căn cước”.

Bước 2: Chọn thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước” → Chọn mục “Tạo mới yêu cầu”, chọn “Cấp lại thẻ Căn cước cho Bản thân hoặc Khai hộ” (tùy nhu cầu). Kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống.

Bước 3: Lựa chọn:

- Lý do cấp lại thẻ;

- Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ;

- Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính).

Bước 4: Xác nhận hồ sơ → Nộp lệ phí theo hướng dẫn → Hoàn tất việc gửi hồ sơ trực tuyến.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, công dân sẽ nhận thông báo lịch hẹn đến cơ quan Công an để thu nhận ảnh chân dung, vân tay theo quy định.

Thời gian giải quyết

Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.

Một số lưu ý: Công dân cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi xác nhận nộp hồ sơ. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đề nghị liên hệ Công an xã/phường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh