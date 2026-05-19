Danh tính người phụ nữ chửi bới thậm tệ, hành hung tài xế lớn tuổi sau va chạm

Minh Tuệ/VTC News | 19-05-2026 - 12:05 PM | Xã hội

Công an phường Yên Hoà xác định người phụ nữ trong clip chửi bới, hành hung tài xế ô tô trên phố là N.T.H., 39 tuổi.

Tối 18/5, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã mời 2 người liên quan trong clip người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô đến làm việc.

Danh tính người phụ nữ là N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Yên Hoà). Người đàn ông tên là T.V.H (SN 1974, trú tại phường Yên Hoà).

Trước đó 1 ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Người phụ nữ chửi bới thậm tệ, lao vào hành hung nam tài xế sau va chạm giao thông.

Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ đi xe máy Honda SH chở theo trẻ nhỏ, chửi bới thậm tệ, hung hãn đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô. Trong khi đó, nam tài xế lớn tuổi liên tục xin lỗi và giải thích bản thân không cố tình lái ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.

Tuy nhiên, người phụ nữ bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, tiếp tục lao vào đánh người đàn ông lớn tuổi, đá vào cửa xe kèm theo những tiếng quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời rà soát camera trên tuyến đường.

Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

