Tin vui: Nhóm cán bộ, công chức sau có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm tới 300% lương

Câu 1: Theo dự thảo Nghị định mới của Bộ Nội vụ, nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước sẽ được hưởng mức phụ cấp tăng thêm là bao nhiêu?

A. Hưởng mức phụ cấp tăng thêm bằng 100% lương trong thời hạn 3 năm.

B. Hưởng mức phụ cấp tăng thêm bằng 150% lương trong thời hạn 5 năm. [✔]

C. Hưởng mức phụ cấp tăng thêm bằng 200% lương trong thời hạn 5 năm.

D. Hưởng mức phụ cấp tăng thêm bằng 300% lương trong thời hạn 7 năm.

Giải thích: Nhằm xây dựng chính sách thu hút nhân tài mạnh mẽ và thực chất, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 179/2024/NĐ-CP đã đưa ra các khung đãi ngộ tài chính mang tính đột phá. Đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, sau khi trải qua quy trình tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, các em sẽ được hưởng khoản phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng. Khoản phụ cấp ưu đãi này sẽ được duy trì chi trả ổn định trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chính thức tuyển dụng, giúp người trẻ yên tâm cống hiến.

Câu 2: Nhóm đối tượng đặc biệt nào sau đây khi được tiếp nhận vào làm việc sẽ được hưởng mức phụ cấp tăng thêm hằng tháng chạm trần tối đa 300% mức lương hiện hưởng?

A. Tất cả người lao động có bằng đại học chính quy công tác ở vùng sâu, vùng xa.

B. Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hành chính liên tục trong vòng 3 năm.

C. Cán bộ y tế và giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở công lập địa phương.

D. Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và nhà quản trị doanh nghiệp giỏi. [✔]

Giải thích: Để tạo sức cạnh tranh sòng phẳng về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giữa khu vực công và khu vực tư nhân, Bộ Nội vụ đề xuất mức đãi ngộ tối đa 300% lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm cho các nhân tài hàng đầu. Nhóm đối tượng này bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và những người có trình độ chuyên môn cao thuộc các lĩnh vực chiến lược trọng điểm, bất kể họ là người Việt Nam hay người nước ngoài.

Điểm đáng chú ý là hàng loạt cơ chế mới mang tính đột phá về tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng nhân tài, trong đó có đề xuất phụ cấp tăng thêm tới 300% mức lương hiện hưởng. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Câu 3: Đối với cán bộ, công chức, viên chức nội bộ được cơ quan có thẩm quyền công nhận là "người có tài năng", dự thảo đề xuất chính sách ưu đãi kép nào về lương?

A. Nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% hệ số lương. [✔]

B. Tự động nâng ngạch công chức và được miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân.

C. Hưởng nguyên lương hưu ngay từ tuổi 50 và nhận tiền thưởng bằng 2 năm lương.

D. Được nhân đôi hệ số lương cơ bản và giữ cố định trong suốt quá trình công tác.

Giải thích: Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài không chỉ hướng ra bên ngoài mà còn chú trọng đãi ngộ nguồn lực nội tại. Dự thảo quy định cán bộ, công chức, viên chức đang công tác nếu được xác định là có tài năng xuất sắc sẽ được áp dụng cơ chế đặc cách: nâng vượt một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng tại thời điểm công nhận, đồng thời được hưởng khoản phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây là đòn bẩy kinh tế quan trọng để giữ chân nhân tài trong bộ máy.

Câu 4: Điểm mới mang tính ràng buộc pháp lý được bổ sung vào dự thảo nhằm tạo cơ sở gắn kết trách nhiệm giữa Nhà nước và người có tài năng sau khi tuyển dụng là gì?

A. Quy định phải nộp tiền ký quỹ bảo lãnh trước khi nhận công tác.

B. Quy định không được phép xin thôi việc trước tuổi nghỉ hưu chung.

C. Quy định về "cam kết cống hiến" sau khi được tuyển dụng vào hệ thống. [✔]

D. Quy định phải hoàn trả lại 50% tiền phụ cấp nếu không đạt danh hiệu thi đua.

Giải thích: Đi đôi với những quyền lợi và chính sách đãi ngộ tài chính vượt trội, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về “cam kết cống hiến” đối với những người có tài năng sau khi được tuyển dụng. Theo Bộ Nội vụ, điều khoản này được thiết kế dựa trên các kết luận của Trung ương nhằm tạo ra cơ chế pháp lý ràng buộc rõ ràng, chặt chẽ giữa một bên là sự đầu tư, ưu đãi của Nhà nước và một bên là trách nhiệm, nghĩa vụ thực tế của người được trọng dụng.

Câu 5: Để phát hiện, đào tạo và sử dụng sớm đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng, Bộ Nội vụ đã bổ sung cơ chế đột phá nào dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc?

A. Miễn hoàn toàn thời gian thử việc và bổ nhiệm thẳng vào chức danh lãnh đạo phòng.

B. Bổ sung cơ chế “tập sự lãnh đạo, quản lý” nếu có thành tích nổi bật trong công tác. [✔]

C. Cho phép tự chọn đơn vị và vị trí công tác theo nguyện vọng cá nhân sau tuyển dụng.

D. Cấp học bổng toàn phần để đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài ngay năm đầu.

Giải thích: Một trong những điểm đổi mới mang tính mở đường, tạo đột phá cho công tác cán bộ trẻ là cơ chế “tập sự lãnh đạo, quản lý”. Theo đó, những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi vào ngành, nếu thể hiện được năng lực vượt trội và đạt thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, sẽ được đưa vào diện tập sự điều hành. Mô hình này giúp rút ngắn lộ trình sàng lọc, thử thách, giúp cơ quan Nhà nước sớm tìm ra những nhà quản lý trẻ, tài năng để quy hoạch vào các vị trí chủ chốt.

