Khám xét nơi ở, khởi tố chủ nhà hàng Nguyễn Danh Việt SN 1976

Trước tình trạng săn bắt, tàng trữ và buôn bán trái phép động vật hoang dã và động vật nguy cấp, quý, hiếm diễn biến phức tạp, trong tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp khởi tố 3 vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” và hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 22/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1971, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang tổ chức nấu cao hổ tại khu vực sân sau nhà số 101, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là 01 bộ da hổ, xương hổ, xương động vật các loại cùng công cụ, phương tiện liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận đã đặt mua 01 bộ da hổ (còn phần xương và thịt dính trong bộ da) của một người không rõ lai lịch với giá 280 triệu đồng để nấu cao bán kiếm lời.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (thứ 2 từ phải sang trái) cùng tang vật. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

*Tiếp đó, ngày 02/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an xã Bảo Đài phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1974, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép 01 bộ xác cá thể hổ tại khu vực bếp nhà mẹ đẻ ở xã Bảo Đài.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiếp cùng tang vật. Ảnh: CA Bắc Ninh

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tiếp khai nhận đã mua bộ xương hổ gồm da và xương của một người không quen biết với giá khoảng 300 triệu đồng nhằm mục đích nấu cao bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiếp về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

*Ngày 13/4, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh và Công an phường Từ Sơn kiểm tra nhà hàng Hùng Cò tại số 72 đường Tô Hiến Thành, phường Từ Sơn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 83 cá thể chim hoang dã đã bị giết mổ. Kết quả giám định xác định số chim trên gồm chim Kịch và chim Vạc, thuộc loài động vật rừng hoang dã thông thường.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Danh Việt. Ảnh: CA Bắc Ninh

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Việt (sinh năm 1976, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là chủ nhà hàng Hùng Cò) khai nhận đã thu mua chim hoang dã do người dân săn bắt để nuôi nhốt, giết mổ và bán cho khách nhằm thu lợi. Đáng chú ý, trước đó Nguyễn Danh Việt từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nuôi, nhốt động vật rừng thông thường. Tuy nhiên, vì lợi nhuận kinh tế, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Nguyễn Danh Việt. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngày 08/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Danh Việt về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”.

Việc liên tiếp khởi tố các vụ án nêu trên thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Bắc Ninh trong đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật hoang dã và động vật nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời là lời cảnh báo đối với các cá nhân vì lợi nhuận mà tiếp tay cho hoạt động săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ, buôn bán trái phép động vật hoang dã dưới mọi hình thức.

Hiện các vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.