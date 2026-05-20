Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Quang Vũ SN 1973

Ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. HCM thông báo đã chính thức khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra trinh sát của Đội 4 (Phòng PC03) xác định, Trần Quang Vũ đã đứng ra thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (sau này được đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long) do chính Vũ điều hành với cương vị Giám đốc.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ chủ động tiếp cận các cá nhân và đại diện doanh nghiệp có nhu cầu – trong đó có các nạn nhân như ông Lê Hồng P. và bà Nguyễn Hoàng M. Tại đây, đối tượng đưa ra những thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ lớn, đảm bảo khả năng hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý cho các công trình thương mại và dự án nhà ở.

Để giăng bẫy các nạn nhân, Vũ sử dụng tư cách pháp nhân công ty của mình để ký kết hợp đồng dịch vụ hành chính. Sau khi nhận các khoản tiền cọc lớn, Vũ không thực hiện nộp hồ sơ theo quy định mà móc nối với một số đối tượng khác để làm giả hàng loạt văn bản của cơ quan quản lý nhà nước , bao gồm: Giấy phép xây dựng giả; Chứng chỉ quy hoạch giả; Các văn bản phê duyệt, quyết định tố tụng hành chính giả.

Khi có các giấy tờ giả này, Vũ bàn giao cho khách hàng làm bằng chứng để chứng minh hồ sơ đang được phê duyệt đúng tiến độ. Do tin tưởng các văn bản có con dấu và chữ ký thật, các bị hại tiếp tục đổ thêm những khoản tiền lớn vào tài khoản của đối tượng. Với phương thức này, Trần Quang Vũ cùng các đồng phạm đã chiếm dụng trọn gói số tiền lên tới hơn 22 tỷ đồng .

Trong quá trình bóc tách dòng tiền và mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định đối tượng Ngô Minh Tuấn (SN 1983, ngụ tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) là mắt xích có liên quan trực tiếp đến các sai phạm nêu trên. Phòng Cảnh sát kinh tế phát thông báo kêu gọi Ngô Minh Tuấn sớm ra cơ quan công an trình diện, đầu thú để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Đồng thời, để phục vụ công tác củng cố hồ sơ pháp lý và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức nào từng là nạn nhân sập bẫy lừa đảo của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ với:

Điều tra viên phụ trách: Nguyễn Minh Đức (Đội 4 - Phòng PC03).

Số điện thoại đường dây nóng: 0937.620.620 để phối hợp cung cấp tài liệu.