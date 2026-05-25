ĐHQG Hà Nội bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, lãnh đạo chủ chốt

Ngày 25/5, ĐHQG Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên.

Theo ĐHQG Hà Nội, việc bổ nhiệm, điều động và phân công cán bộ được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 cùng các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Đây không chỉ là hoạt động kiện toàn nhân sự mà còn được xem là bước chuyển mới của ĐHQG Hà Nội trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang tái cấu trúc theo hướng tự chủ, hiện đại hóa quản trị và nâng cao năng lực dẫn dắt quốc gia.

Đợt kiện toàn lần này tập trung nhiều cán bộ trưởng thành từ chính môi trường đào tạo, nghiên cứu của ĐHQG Hà Nội, có thời gian dài gắn bó với đơn vị và từng trải qua nhiều vị trí quản lý.

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, GS. TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được giao giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội). Ông là cựu sinh viên ngành Hóa học của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội từ năm 1987, có gần 40 năm công tác tại trường.

GS. TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Ông được đào tạo trong nước và tại Hà Lan, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ học giả hội nhập quốc tế.

TS Đỗ Tuấn Minh được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng nhà trường, ông được đánh giá có dấu ấn trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục.

GS. TS Chử Đức Trình được tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. Ông là nhà khoa học điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, trưởng thành cùng quá trình hình thành của trường.

Tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), PGS. TS Nguyễn Trúc Lê được bổ nhiệm Hiệu trưởng. Ông được đánh giá có kinh nghiệm trong cả môi trường học thuật quốc tế và quản trị doanh nghiệp.

Một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của đợt bổ nhiệm lần này là PGS. TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Mỹ, giữ cương vị Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội).

PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội). Ông là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, có kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành.

Trước đó, ngày 10/4, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy đã trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội).

Ngoài các vị trí hiệu trưởng, ĐHQG Hà Nội cũng công bố nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý khác như PGS. TS Bùi Thành Nam giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV; TS Nguyễn Xuân Long giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ; PGS. TS Lê Trung Thành và TS Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế; PGS. TS Nguyễn Thị Hương giữ chức Phó Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục; PGS. TS Nguyễn Trọng Điệp giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ĐHQG Hà Nội.

Theo ông, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong giai đoạn giáo dục đại học chuyển đổi mạnh theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông cho biết, ĐHQG Hà Nội đang hướng tới “giai đoạn phát triển 60 năm lần thứ ba”, sau chuyến thăm và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống ĐHQG Hà Nội hôm 16/5.

Trong giai đoạn tới, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng số lượng giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030 và hướng tới 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

ĐHQG Hà Nội cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đại học tự chủ theo hướng tăng nguồn lực từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo thay vì phụ thuộc chủ yếu vào học phí.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là hoàn thiện cơ sở vật chất tại Hòa Lạc. Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm tới, khoảng 80% sinh viên sẽ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học này.