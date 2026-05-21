Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân

Theo Duy Anh | 21-05-2026 - 16:08 PM | Xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Công an tập trung phát triển và triển khai VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, giữa người dân với doanh nghiệp và giữa người dân với người dân.

Ứng dụng từng bước được hoàn thiện với nhiều tiện ích thiết thực, trong đó chú trọng phát triển chức năng chi trả và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Các bước thực hiện tích hợp:

Việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội vào ứng dụng VNeID giúp người dân nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước nhanh chóng và thuận tiện hơn thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mobile money. Thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục trực tiếp, người dân có thể quản lý thông tin và nhận chi trả ngay trên nền tảng số, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao trải nghiệm khi tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, việc tích hợp này còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý, chi trả của cơ quan chức năng. Hình thức chi trả không dùng tiền mặt giúp hạn chế sai sót, giảm áp lực cho hệ thống hành chính, đồng thời tạo nền tảng để người dân tiếp cận nhiều dịch vụ công và tiện ích số khác trên ứng dụng VNeID.

