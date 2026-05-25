Ra lệnh khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh SN 1991

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Điện Biên vừa chính thức công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1991, ngụ tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, hành vi phạm pháp của Nguyễn Duy Khánh diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025. Thời điểm này, dù bản thân không hề có bất kỳ chức năng, quyền hạn nào trong quy trình tuyển dụng nhân sự của ngành y tế, Khánh vẫn cố tình thêu dệt các thông tin sai sự thật.

Đối tượng này tự nhận bản thân có thể lo lót cho người lao động vào làm việc chính thức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cùng một số cơ sở y tế khác trên địa bàn. Mục đích duy nhất của màn kịch này là nhằm bòn rút tài sản từ những người nhẹ dạ, đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Do đặt trọn niềm tin vào những thông tin gian dối mà Khánh đưa ra, gia đình của 3 nạn nhân đã gom góp và chia làm nhiều đợt để giao tiền cho đối tượng này. Cụ thể, vào các ngày 11/9, 18/9 và 22/10/2025, các bị hại đã trực tiếp chuyển cho Khánh tổng số tiền lên tới 520 triệu đồng với hy vọng "chạy việc" thành công.

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi quyết định đi làm, các nạn nhân ngã ngửa khi phát hiện tên của con em mình hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ danh sách tuyển dụng nào của các cơ sở y tế địa phương.

Khi bị các gia đình phát hiện và ráo riết đòi lại số tiền đã giao, Nguyễn Duy Khánh bắt đầu lộ nguyên hình. Đối tượng liên tục đưa ra các lý do quanh co, lấp liếm và tìm cách chuyển hóa số tiền "chạy việc" trên thành các giao dịch vay mượn dân sự thông thường nhằm mục đích tẩy trắng hành vi và né tránh trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Nhận thấy hành vi của Khánh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản rõ ràng thông qua thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm, ngày 16/3/2026, các hộ gia đình bị hại đã đồng loạt gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang khẩn trương mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.