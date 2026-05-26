Ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Thị Thúy Hằng SN 1985

Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thúy Hằng (SN 1985, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) và Trương Văn Lưu (SN 1990, trú tại tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Trà, TP Huế; hiện tạm trú tại thôn Chung, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 21/5, tại thôn Chợ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Tân Yên đã bắt quả tang Trần Thị Thúy Hằng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 đoạn ống nhựa bên trong chứa các viên nén hình tròn màu hồng và tinh thể màu trắng. Bước đầu, Hằng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng "ngựa" và "đá".

Quá trình điều tra mở rộng, đến khoảng 13h15 cùng ngày, lực lượng công an đã làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày 20/5/2026 tại thôn Chung, xã Nhã Nam. Sau đó, Trần Thị Thúy Hằng cùng Trương Văn Lưu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng tự nguyện giao nộp nhiều dụng cụ tự chế, chai nhựa và các đoạn ống hút được sử dụng để dùng ma túy trái phép. Qua kiểm tra nhanh, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp (MET).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.