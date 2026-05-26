Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Viết Thắng SN 1971

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 25/5 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1971 trú tại Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Nguyễn Viết Thắng sinh sống tại tỉnh Gia Lai trở về quê thăm gia đình tại thôn 4, xã Hương Phố. Ngày 28/01/2026 giữa Thắng và ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1961, trú tại thôn 4, xã Hương Phố) phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng đất. Không giữ được bình tĩnh, Nguyễn Viết Thắng đã dùng tay đấm vào mặt ông Nguyễn Quốc Tuấn khiến ông Tuấn bị thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương với tỷ lệ tổn thương sức khoẻ là 38%.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Phố đã triển khai công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, toàn bộ diễn biến vụ việc, triệu tập những người có liên quan để tiến hành làm việc.

Cơ quan công an tống đạt quyết định - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 22/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Thắng về hành vi “Cố ý gây thương tích” để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến đất đai cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, không tự ý giải quyết bằng bạo lực hoặc có hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Mọi tranh chấp cần được trình báo, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.