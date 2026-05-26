Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Viết Thắng SN 1971

Theo Trang Anh | 26-05-2026 - 09:35 AM | Xã hội

Không giữ được bình tĩnh, Nguyễn Viết Thắng đã dùng tay đấm vào mặt ông Nguyễn Quốc Tuấn, khiến ông Tuấn bị thương tích và phải đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 25/5 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1971 trú tại Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Nguyễn Viết Thắng sinh sống tại tỉnh Gia Lai trở về quê thăm gia đình tại thôn 4, xã Hương Phố. Ngày 28/01/2026 giữa Thắng và ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1961, trú tại thôn 4, xã Hương Phố) phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng đất. Không giữ được bình tĩnh, Nguyễn Viết Thắng đã dùng tay đấm vào mặt ông Nguyễn Quốc Tuấn khiến ông Tuấn bị thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương với tỷ lệ tổn thương sức khoẻ là 38%.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Phố đã triển khai công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, toàn bộ diễn biến vụ việc, triệu tập những người có liên quan để tiến hành làm việc.

Cơ quan công an tống đạt quyết định - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 22/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Thắng về hành vi “Cố ý gây thương tích” để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến đất đai cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, không tự ý giải quyết bằng bạo lực hoặc có hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Mọi tranh chấp cần được trình báo, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Tiến SN 1994

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay đến hết 31/12: Người sinh 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Từ nay đến hết 31/12: Người sinh 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới Nổi bật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan

Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan

10:06 , 26/05/2026
Tất cả người dân chú ý hành vi liên quan dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng

Tất cả người dân chú ý hành vi liên quan dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng

09:45 , 26/05/2026
Bộ 3 lập hệ sinh thái chiếm đoạt 90 tỷ đồng của người góp vốn, sản xuất nước ion kiềm

Bộ 3 lập hệ sinh thái chiếm đoạt 90 tỷ đồng của người góp vốn, sản xuất nước ion kiềm

07:29 , 26/05/2026
Nhiệt độ sân bay tới 70°C, nhân viên hàng không vẫn miệt mài làm việc

Nhiệt độ sân bay tới 70°C, nhân viên hàng không vẫn miệt mài làm việc

06:59 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên