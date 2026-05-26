Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan

Theo Hoàng Phúc | 26-05-2026 - 10:06 AM | Xã hội

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới - bị bắt tạm giam, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới (giữa) - trong một lần trả lời báo chí

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có thông báo khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan trong thời hạn 4 tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan bị điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Vụ 6 VKSND tối cao phê chuẩn theo quy định.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc cũ của bà Lan. Một số hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra đã được niêm phong, thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, bà Lan hiện là đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với bà Lan theo quy định.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phương Lan từng giữ chức chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới trong nhiều năm.

Trước thời điểm bị bắt, bà Lan đã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng sau kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũ hồi tháng 4-2025.

