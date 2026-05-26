Ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc SN 1958 cùng 72 "cây lạ" trong vườn nhà

Theo Nam An | 26-05-2026 - 12:01 PM | Xã hội

Kiểm tra hành chính một căn nhà tại xã Nhuận Đức, Công an phát hiện cặp vợ chồng dương tính với cần sa, từ lời khai truy xét đến người phụ nữ 68 tuổi trồng 72 cây cần sa nặng gần 24 kg trong vườn nhà để bán kiếm lời.

Ngày 25/5, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ trồng và mua bán trái phép chất ma túy là cần sa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 22/5, trong quá trình kiểm tra hành chính căn nhà số 455 đường Nhuận Đức (ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức), lực lượng Công an phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm Trần Hà Quang Luân (SN 1993) và Võ Đặng Thị Hoàng Trúc (SN 2004, vợ của Luân) nên mời về trụ sở làm việc.

Công an phát hiện người phụ nữ trồng nhiều cây cần sa tại vườn.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai được xác định dương tính với chất ma túy là cần sa.

Tại cơ quan Công an, Võ Đặng Thị Hoàng Trúc khai nhận do có nhu cầu sử dụng nên đã tìm mua cần sa từ một người phụ nữ tên "bà Mười" tại xã Phú Hòa Đông.

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xác định "bà Mười" là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1958, ngụ ấp Phú Hiệp 2, xã Phú Hòa Đông) và mời về làm việc. Bước đầu, bà Ngọc thừa nhận đã 2 lần bán cần sa cho Trúc với giá 200.000 đồng/gói.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Ngọc, lực lượng Công an phát hiện phía sau khu vườn nhà có trồng 72 cây cần sa tươi với tổng khối lượng gần 24 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngọc khai tự trồng số cây trên để "cho heo, gà ăn", đồng thời nếu có người hỏi mua thì bán kiếm thêm tiền. Ngoài số cây cần sa, Công an còn thu giữ một cân đồng hồ và một điện thoại di động liên quan đến vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

