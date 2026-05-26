Trung tướng Mai Hoàng chủ trì công bố thông tin về vụ người nước ngoài bị bắn chết tại TPHCM

Theo Nguyễn Dũng | 26-05-2026 - 11:00 AM | Xã hội

Sáng nay (26/5), Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Buổi công bố thông tin diễn ra tại trụ sở Công an TPHCM, do Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, như Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó vào tối 21/5, vụ nổ súng xảy ra tại phường Bến Thành thuộc khu vực trung tâm TPHCM khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Sau quá trình truy xét, ngày 25/5, Bộ Công an thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến vụ án.

Dự kiến tại buổi công bố, cơ quan chức năng sẽ thông tin chi tiết về quá trình truy bắt, động cơ gây án cũng như kết quả điều tra ban đầu của vụ việc.

Tiền Phong

Từ nay đến hết 31/12: Người sinh 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Quán bar Revo có 50 người bị bắt vì ma túy: Doanh thu 41 tỷ đồng, kê khai 6 tỷ

