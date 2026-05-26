Thông tin từ 15/7: Nhóm người này có thể nhận tới 8,4 triệu đồng/tháng mà không cần nộp hồ sơ

Câu 1: Chính sách học bổng mới theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng đến mục tiêu cốt lõi nào sau đây?

A. Giảm tải áp lực chi phí cho tất cả các đối tượng tham gia giáo dục đại học.

B. Thúc đẩy việc phổ cập hóa bậc học sau đại học tại các địa phương khó khăn.

C. Hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi xã hội.

D. Thu hút người học và phát triển nhân lực chất lượng cao ngành khoa học công nghệ. ✓

Giải thích: Nghị định số 179/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm.

Chính sách này tạo điều kiện thu hút người học vào các ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực then chốt. Đây là những ngành mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Đáp án đúng là: D. Thu hút người học và phát triển nhân lực chất lượng cao ngành khoa học công nghệ.

Câu 2: Nghị định số 179/2026/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào và áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm nào?

A. Hiệu lực từ ngày 15/7/2026; áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi. ✓

B. Hiệu lực từ ngày 01/9/2026; áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2026 trở đi.

C. Hiệu lực từ ngày 15/7/2026; áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2026 trở đi.

D. Hiệu lực từ ngày 01/9/2026; áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.

Giải thích: Theo quy định văn bản, Nghị định số 179/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chính thức kể từ ngày 15/7/2026.

Về đối tượng áp dụng, chính sách học bổng này dành cho những người học thuộc đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu cấp phát học bổng thực tế cho người học đáp ứng đủ điều kiện sẽ được tính từ ngày 01/9/2026.

Đáp án đúng là: A. Hiệu lực từ ngày 15/7/2026; áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. (Ảnh: Thư Viện Pháp Luật)

Câu 3: Các chương trình đào tạo nào được liệt kê trong diện hưởng chính sách học bổng theo quy định mới này?

A. Tất cả chương trình liên kết quốc tế và đào tạo kỹ sư chất lượng cao.

B. Đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt. ✓

C. Toàn bộ các chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư thuộc khối ngành kỹ thuật công nghệ.

D. Đào tạo chính quy tập trung thuộc khối ngành tự nhiên tại các trường đại học công lập.

Giải thích: Nghị định quy định cụ thể các chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng bao gồm ba nhóm chính.

Thứ nhất là chương trình đào tạo tài năng. Thứ hai là chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn. Thứ ba là các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (như Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin...).

Đáp án đúng là: B. Đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt.

Câu 4: Mức hỗ trợ tài chính tối đa 8,4 triệu đồng/tháng được áp dụng cho đối tượng người học ở trình độ nào?

A. Sinh viên bậc đại học thuộc các chương trình đào tạo tài năng.

B. Học viên trình độ thạc sĩ thuộc ngành công nghệ vi mạch bán dẫn.

C. Nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ thuộc các ngành học được ưu tiên. ✓

D. Tất cả người học có kết quả học tập xuất sắc nhất khóa đào tạo.

Giải thích: Chính sách học bổng quy định mức hưởng phân cấp theo từng trình độ đào tạo của người học. Đối với sinh viên đại học, mức hưởng dao động từ 3,7 - 5 triệu đồng/tháng. Đối với học viên thạc sĩ, mức hưởng từ 5,5 - 7,4 triệu đồng/tháng.

Mức cao nhất là 8,4 triệu đồng/tháng được dành riêng cho nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ thuộc chương trình đào tạo tài năng, ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản.

Đáp án đúng là: C. Nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ thuộc các ngành học được ưu tiên.

Câu 5: Cơ chế xét duyệt và chi trả học bổng của chính sách này có điểm gì đặc biệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính?

A. Thực hiện hoàn toàn qua ứng dụng dịch vụ công quốc gia do người học tự đăng ký.

B. Dựa trên cơ sở dữ liệu do cơ sở đào tạo quản lý, không yêu cầu người học nộp hồ sơ. ✓

C. Người học nộp hồ sơ trực tiếp một lần duy nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

D. Hội đồng nhà trường xét duyệt thủ công dựa trên đơn xin cấp học bổng của người học.

Giải thích: Một điểm đổi mới căn bản của Nghị định là việc xét duyệt và chi trả học bổng được thực hiện trực tiếp dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Các thông tin về tuyển sinh, kết quả học tập và rèn luyện của người học do chính cơ sở đào tạo quản lý và cập nhật. Quy trình này hoàn toàn không yêu cầu người học phải nộp hồ sơ giấy tờ, từ đó không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào.

Đáp án đúng là: B. Dựa trên cơ sở dữ liệu do cơ sở đào tạo quản lý, không yêu cầu người học nộp hồ sơ.