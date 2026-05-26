Nắng nóng thiêu đốt, lao động phi chính thức oằn mình mưu sinh

Quê Hưng Yên nhưng anh Nguyễn Văn An đã có 15 năm bám trụ và làm việc tại Hà Nội. Không có bằng cấp nên anh chọn nghề bốc vác. Ai thuê gì làm nấy.

“Bình thường công việc không nhiều nhưng những ngày nắng nóng như này công việc rất nhiều, làm không hết. Vì làm dưới nắng nóng không phải ai cũng có đủ sức khỏe để làm. Vì thế dù có nhiều hôm nắng nóng muốn ngất xỉu nhưng tôi vẫn cố đi làm vì làm những ngày này ngày công được trả cao hơn. Ngày thường chỉ 500 ngàn đồng nhưng ngày nắng nóng như này ngày công cao gấp đôi”, anh An chia sẻ.

Để có thu nhập 1 triệu đồng/ngày anh Nguyễn Văn An phải làm dưới cái nắng gay gắt từ sáng sớm đến tối muộn mới được nghỉ. Ảnh: Thanh Bình

Thực tế tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người bán hàng rong, xe ôm công nghệ, công nhân bốc vác, phụ hồ hay người thu gom phế liệu đội nắng làm việc từ sáng tới tối. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khuôn mặt đỏ gay vì nắng nóng, nhưng phần lớn họ không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục lao động.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, những bóng người vẫn lặng lẽ ngược xuôi trên đường phố để kiếm từng đồng mưu sinh. Đằng sau những giọt mồ hôi ấy là nỗi lo cơm áo thường trực và khát vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho bản thân và gia đình. Ảnh: Thanh Bình.

Bà Nguyễn Thị Đào, một người bán nước ven đường tại phường Yên Hòa cho biết, càng nắng nóng bà càng phải ra đường sớm hơn để bán hàng. “Ở nhà thì không có thu nhập. Một ngày nghỉ là mất tiền chợ, tiền điện, tiền thuê nhà. Nắng mấy cũng phải cố”, bà nói trong lúc liên tục lau mồ hôi dưới chiếc ô nhỏ dựng tạm bên vỉa hè.

Không chỉ người bán hàng rong, lực lượng giao hàng và xe ôm công nghệ cũng đang chịu áp lực lớn trong những ngày nắng gay gắt. Nhiều tài xế cho biết nhiệt độ mặt đường giữa trưa khiến họ có cảm giác như “ngồi trên chảo lửa”, nhưng nếu nghỉ làm thì thu nhập sẽ giảm mạnh. Với đặc thù làm việc theo cuốc xe, càng chạy nhiều họ mới có cơ hội đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

“Bình thường tôi có thể giao 50-60 đơn hàng trong ngày nhưng mấy ngày nay nắng quá gay gắt nên chỉ dám nhận giao 30-40 đơn. Thế mà nhiều khi vào lấy hàng chỉ sau 5 phút yên xe đã nóng bỏng không thể ngồi phải dùng nước làm mát mới có thể ngồi lên xe”, anh Dũng lái xe công nghệ chia sẻ.

Theo các chuyên gia lao động, nhóm lao động phi chính thức hiện chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động của Việt Nam nhưng phần lớn chưa được bảo vệ đầy đủ về an sinh xã hội và điều kiện làm việc. Không có hợp đồng lao động ổn định, không được trang bị bảo hộ chống nắng nóng, không có chế độ nghỉ tránh nhiệt hay bảo hiểm nghề nghiệp, họ là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các cơ quan y tế cảnh báo, thời tiết nắng nóng cực đoan gây ra nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là các nhóm như người lao động nông nghiệp, công nhân tại công trường, nhà xưởng có nguồn nhiệt cao, hay vận động viên và người tham gia huấn luyện thể lực; các đối tượng nhạy cảm với thời tiết như trẻ em, người cao tuổi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vài ngày tới, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ C...

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa đến nay. Nguyên nhân do vùng áp thấp phía tây phát triển rất mạnh, mở rộng ảnh hưởng khắp Bắc Bộ, Trung Bộ khiến trời quang mây, nắng mạnh ngay từ sáng sớm. Gió Tây Nam dồn xuống vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội tạo hiệu ứng phơn khiến nhiệt độ tăng nhanh và không khí trở nên khô nóng hơn, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.