Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an chỉ đích danh số điện thoại lừa đảo mới: Người dân lưu ý không bắt máy hay gọi lại

Kim Linh | 26-05-2026 - 13:23 PM | Sống

Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại với số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng.

Vào chiều 25/5, một người phụ nữ trú tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0948.913.212 của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tại Hà Nội. Đối tượng này thông báo người phụ nữ có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu phải “phối hợp điều tra” qua điện thoại.

Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng liên tục sử dụng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân và phải làm theo hướng dẫn để “chứng minh mình vô tội”. Các đối tượng còn yêu cầu chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng nhằm phục vụ điều tra, đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Cẩm Duệ hướng dẫn tuyên truyền để người dân hiểu về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

Dù hoang mang, lo lắng và liên tục bị các đối tượng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, nhưng nhờ thường xuyên được lực lượng Công an xã tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người phụ nữ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo sự việc.

Đáng chú ý, ngay cả khi đang có mặt tại trụ sở Công an xã để trình báo, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đe dọa, thúc ép chuyển tiền nhằm tạo tâm lý hoảng sợ.

Tuy nhiên, cán bộ Công an xã đã kịp thời trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo; hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ khi bị đe dọa liên quan đến vi phạm pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Lần đầu tiên, hé lộ những điều chưa từng kể về cuộc đời nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

Lần đầu tiên, hé lộ những điều chưa từng kể về cuộc đời nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam Nổi bật

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

13:05 , 26/05/2026
Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì say nắng sau 2 tiếng ở ngoài trời, bác sĩ nhấn mạnh: Tránh khẩn cấp 4 việc này trong mùa hè

Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì say nắng sau 2 tiếng ở ngoài trời, bác sĩ nhấn mạnh: Tránh khẩn cấp 4 việc này trong mùa hè

11:56 , 26/05/2026
Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

11:02 , 26/05/2026
Cảnh phim nguy hiểm nhất 'Tây du ký' khiến Tôn Ngộ Không suýt mất mạng

Cảnh phim nguy hiểm nhất 'Tây du ký' khiến Tôn Ngộ Không suýt mất mạng

11:01 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên