Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

Trước tình hình nắng nóng gia tăng tại Hà Nội, ngành giáo dục Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, trong đó cho phép các nhà trường linh hoạt điều chỉnh thời gian học và hạn chế các hoạt động ngoài trời, theo VTC News.

Những ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt tăng cao, có thời điểm vượt ngưỡng 39°C, kèm theo cảm giác oi bức kéo dài. Diễn biến thời tiết khắc nghiệt này buộc các cơ sở giáo dục phải chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho cả học sinh và giáo viên.

Theo chỉ đạo mới từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiệu trưởng các trường được trao quyền chủ động trong việc sắp xếp lại lịch học, cũng như điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sao cho phù hợp với điều kiện thực tế trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Trong thời gian tới, khu vực Hà Nội nhiều khả năng vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm biến động và không khí ngột ngạt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sinh hoạt và quá trình học tập của học sinh.

Trong văn bản gửi tới UBND các xã, phường cùng các đơn vị trực thuộc, Sở yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, xây dựng phương án chống nóng cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên trong việc giám sát, hỗ trợ học sinh.

Đặc biệt, những nhóm học sinh dễ bị ảnh hưởng như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, các em có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc thường xuyên tham gia ôn tập và hoạt động ngoài trời cần được quan tâm sát sao hơn nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra.

Đáng chú ý, ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lao động, luyện tập thể dục thể thao hay trải nghiệm ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h, khoảng thời gian nắng nóng đạt đỉnh trong ngày.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích chủ động điều chỉnh thời khóa biểu theo hướng linh hoạt, ưu tiên sắp xếp những hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc các thời điểm thời tiết dịu hơn. Đối với các lớp ôn tập và kiểm tra cuối năm, yêu cầu đặt ra là phòng học, phòng thi phải đảm bảo thông thoáng, được trang bị đầy đủ quạt, điều hòa; đồng thời hạn chế tối đa việc để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường khẩn trương kiểm tra, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác chống nóng. Các hạng mục cần được rà soát bao gồm hệ thống quạt điện, điều hòa, rèm che nắng, mái che, nguồn nước sạch, khu vệ sinh và phòng y tế học đường.

Đối với những trường tổ chức bán trú, công tác đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh được nhấn mạnh, trong đó cần tăng cường rau xanh và trái cây trong bữa ăn. Đồng thời, việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học cũng được đặc biệt chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, các trường phải tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường do nắng nóng gây ra như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hay ngất xỉu. Công tác chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế cũng như duy trì thông tin liên lạc với phụ huynh và cơ sở y tế địa phương cần được thực hiện đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

(Tổng hợp)



