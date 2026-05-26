Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo những phương thức, thủ đoạn và hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến an toàn nhất hiện nay.

Theo đó, các “bẫy lừa đảo” phổ biến trên không gian mạng, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội và các công cụ công nghệ cao để tiếp cận “con mồi” qua 3 phương thức điển hình sau:

- Dựng website giả mạo giao diện chính thống, thông qua việc thiết lập các trang web có tên miền gần giống các cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước (ví dụ: hochieu-online.vn, lamhochieu24h.com...) và yêu cầu người dân đóng “phí xử lý nhanh”, “lệ phí cấp hộ chiếu” và thu thập toàn bộ ảnh CCCD, ảnh chân dung.

- Mạo danh cán bộ Công an gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc email thông báo hồ sơ hộ chiếu của công dân bị lỗi, yêu cầu truy cập vào đường link lạ để bổ sung thông tin hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng để “xử lý gấp”.

- Lập các trang mạng xã hội, Fanpage, hội nhóm có hàng nghìn lượt tương tác ảo, đăng bài quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu trọn gói, khi người dân liên hệ, chúng sẽ dẫn dụ chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Khi dính vào các “bẫy lừa đảo” này, sẽ không dừng lại ở việc mất tiền mà còn dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân nghiêm trọng, từ việc người dân cung cấp ảnh CCCD, số điện thoại, ảnh chân dung cho các đối tượng này. Các đối tượng có thể dùng dữ liệu này để mở tài khoản ngân hàng rác, đăng ký SIM chính chủ ảo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy người dân vào những rắc rối pháp lý kéo dài.

- Giải pháp an toàn tuyệt đối hiện nay đó là công dân thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua ứng dụng VNeID để bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ trung gian không rõ nguồn gốc.

Bộ Công an đã tích hợp tính năng nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến ngay trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, đây là phương thức chính thống, an toàn bảo mật tuyệt đối và vô cùng tiện lợi, các bước thực hiện đơn giản trên VNeID như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID (đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2); vào mục “Thủ tục hành chính” (hoặc tìm kiếm từ khóa “Hộ chiếu”) và chọn “Cấp hộ chiếu phổ thông”.

Bước 2: Tải lên ảnh chân dung mới nhất (ảnh 4x6 cm, mắt nhìn thẳng, nền trắng, không đeo kính). Hệ thống sẽ tự động đồng bộ các thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân chỉ cần kiểm tra lại và điền thông tin đảm bảo đúng, đầy đủ đối với các trường thông tin cần bổ sung.

Bước 3: Chọn hình thức nhận kết quả (điền địa chỉ nhận hộ chiếu trực tiếp tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc chọn nhận trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh nơi nộp hồ sơ).

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và kiểm tra hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo thanh toán. Người dân thực hiện thanh toán lệ phí qua các cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp sẵn trên ứng dụng (như ngân hàng điện tử, ví điện tử…).

Để phòng tránh, người dân cần thực hiện nguyên tắc 3 “không”:

- Không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội liên quan đến việc làm hộ chiếu, chỉ thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Không chuyển tiền phí, lệ phí vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào; cơ quan nhà nước chỉ thu lệ phí qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công.

- Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hay thông tin định danh cá nhân cho bất kỳ ai gọi đến tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu hỗ trợ làm hộ chiếu qua điện thoại.

Khi phát hiện các trang web, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo hoặc bản thân đã trở thành nạn nhân, đề nghị người dân kịp thời liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh