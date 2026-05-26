Thông báo đặc biệt liên quan đến ký gửi hành lý ở sân bay, toàn bộ người dân chú ý

Đinh Anh | 26-05-2026 - 10:12 AM | Sống

Trước thực trạng hành khách bị đánh tráo, thất lạc hoặc nhầm lẫn hành lý ký gửi, người dân cần quan tâm đến một số lưu ý sau từ phía ACV.

Ngày 26/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) đã có thông báo liên quan đến khuyến cáo dành cho hành khách khi ký gửi hành lý. Thời gian gần đây, ACV ghi nhận một số trường hợp bị đánh tráo, thất lạc hoặc nhầm lẫn hành lý ký gửi, gây ảnh hưởng đến tài sản và hành trình của hành khách. Để đảm bảo hành lý của mình luôn an toàn, hành khách nên lưu ý một số khuyến cáo sau:

Ảnh: ACV

- Chụp ảnh hoặc quay video hành lý ký gửi của bạn trước khi làm thủ tục check-in để lưu lại đặc điểm nhận dạng của hành lý.

- Kiểm tra kỹ các thông tin trên thẻ hành lý (tag hành lý) đã được in đúng với thông tin chuyến bay và thông tin cá nhân của bạn.

- Sau khi làm thủ tục, bạn sẽ nhận được phiếu hành lý (receipt hành lý). Hãy giữ cẩn thận và đối chiếu thông tin trên phiếu với tag hành lý.

- Nên sử dụng thiết bị định vị hành lý như AirTag hoặc thiết bị theo dõi hành lý để dễ dàng kiểm tra vị trí hành lý khi cần thiết.

- Sau khi ký gửi, nên chờ đến khi hành lý của bạn đã được đưa vào hệ thống xử lý hành lý hoặc băng chuyền ký gửi trước khi rời khỏi quầy thủ tục.

- Khi đến nơi, hãy kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời sân bay, đảm bảo đúng vali/túi xách của mình và không có dấu hiệu bị mở, rách hoặc xê dịch tag hành lý.

- Nếu phát hiện thẻ hành lý bị bong tróc, xê dịch, sai thông tin hoặc có dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho nhân viên mặt đất hoặc hãng hàng không để được hỗ trợ kịp thời.

- Sau khi hoàn tất hành trình, nên tháo bỏ và tiêu hủy tag hành lý cũ ngay lập tức vì trên tag có chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Các mã vạch (barcode) trên tag có thể bị lợi dụng để khai thác thông tin chuyến đi của hành khách.

- Tuyệt đối không nhận cầm hộ, vận chuyển giúp hoặc ký gửi hành lý của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không để các tài sản có giá trị như tiền mặt, trang sức, giấy tờ quan trọng, pin dự phòng, thiết bị điện tử hoặc thuốc men trong hành lý ký gửi.

- Sử dụng khóa hành lý đạt tiêu chuẩn an ninh để tăng độ an toàn cho vali và túi xách.

- Nên gắn thẻ tên hoặc thông tin liên hệ bên trong hành lý để hỗ trợ nhận diện khi xảy ra thất lạc.

Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Lần đầu tiên, hé lộ những điều chưa từng kể về cuộc đời nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

Chạy giao hàng liên tục dưới nắng gắt, nam shipper 32 tuổi say nắng nguy kịch, bất tỉnh hơn 1 tháng

