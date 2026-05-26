Ra ngân hàng rút 1,9 tỷ đồng tiền tiết kiệm để mua nhà, cụ bà 70 tuổi bị tòa án gửi giấy triệu tập, ngân hàng khẳng định: “Phải hoàn trả lại tiền”

Theo Toutiao, một cụ bà 70 tuổi tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, từng suýt vướng vào vòng lao lý chỉ vì rút tiền trong tài khoản của người chồng quá cố.

Cụ thể, bà Vương và chồng trước đây từng gửi tiết kiệm 500.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng) tại một ngân hàng ở địa phương. Sau khi chồng mất, khoản tiền này vẫn được giữ nguyên trong tài khoản do bà Vương chưa có nhu cầu sử dụng. Mãi đến năm 2019, khi cháu trai của bà chuẩn bị kết hôn và cần tiền mua nhà làm của hồi môn, bà Vương mới quyết định tới ngân hàng rút toàn bộ số tiền trên để hỗ trợ cháu.

Sau khi hoàn tất thủ tục rút tiền, bà cụ nhanh chóng giao toàn bộ số tiền cho cháu trai đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên không lâu sau đó, bà cụ này bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phía ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng cho biết số tiền mà bà Vương vừa rút “không thuộc quyền sở hữu hợp pháp” của bà. Ngân hàng yêu cầu bà phải hoàn trả ngay 500.000 NDT, nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Nghe những lời này, bà Vương vô cùng hoang mang. Theo bà, số tiền trên vốn là khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bà. Hơn nữa, trong quá trình giao dịch, bà cũng đã làm đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn từ phía ngân hàng nên tin rằng cuộc gọi kia chỉ là một chiêu trò lừa đảo nên đã bỏ qua.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi nhận được cuộc gọi, bà cụ này bất ngờ nhận được giấy triệu tập từ tòa án địa phương. Quá bất ngờ trước diễn biến này, bà Vương lập tức quay lại ngân hàng yêu cầu giải thích rõ sự việc.

Trước sự bức xúc của bà Vương, giám đốc ngân hàng giải thích rằng trong ngày bà đến rút tiền, giao dịch viên đã không kiểm tra kỹ thông tin tài khoản nên vẫn cho phép bà thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, tài khoản và thẻ ngân hàng mà bà sử dụng lại đứng tên người chồng đã mất. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, để rút khoản tiền này, bà Vương cần phải xuất trình giấy chứng nhận thừa kế hợp pháp đối với tài sản của chồng.

Phía ngân hàng cho biết, nếu muốn hoàn tất thủ tục đúng quy định, bà Vương trước tiên phải hoàn trả lại số tiền đã rút, sau đó bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp. Chỉ khi đó, ngân hàng mới có thể giải ngân số tiền theo đúng quy định pháp luật Trung Quốc.

Ngân hàng cũng khẳng định đã nhiều lần liên hệ để yêu cầu bà hoàn tiền nhưng không nhận được phản hồi nên buộc phải khởi kiện ra tòa.

Sau khi được giải thích rõ các quy định liên quan, bà Vương mới hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, lúc này bà lại rơi vào tình huống khó xử vì phần lớn số tiền đã được dùng để đặt cọc mua nhà cho cháu trai, không còn khả năng hoàn trả ngay cho ngân hàng.

Bà cũng cho rằng trong vụ việc này, phía ngân hàng phải chịu một phần trách nhiệm vì trong quá trình giao dịch, nhân viên không yêu cầu bà cung cấp bất kỳ giấy tờ thừa kế nào. Mâu thuẫn giữa hai bên sau đó được tòa án địa phương giải quyết.

Theo tòa, pháp luật Trung Quốc quy định rằng nếu chủ tài khoản đã qua đời, người thừa kế muốn rút tiền phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp. Quy định này nhằm bảo vệ tài sản của người đã mất, đồng thời tránh phát sinh tranh chấp hoặc hành vi gian lận.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, tòa án Trung Quốc nhận định cả bà Vương lẫn ngân hàng đều có một phần trách nhiệm. Cuối cùng, tòa tuyên bà Vương không cần hoàn trả khoản tiền 500.000 NDT, nhưng phải hoàn thiện và bổ sung đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền thừa kế cho ngân hàng.

Sau phán quyết, bà Vương đã hoàn tất các thủ tục liên quan. Vụ việc khép lại trong êm đẹp, còn đám cưới của cháu trai bà cũng được tổ chức như dự định.

(Theo Toutiao)