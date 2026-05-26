Ăn ớt 3 bữa mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi xuất hiện dấu hiệu “lạ”

Theo China Times , một người đàn ông 56 tuổi ở Trung Quốc gần đây bị đau thắt lưng đột ngột, kèm theo các triệu chứng như đi tiểu liên tục, nước tiểu màu vàng, lượng nước tiểu ít nên đã đến khoa thận để điều trị.

Các bác sĩ phát hiện chức năng thận của bệnh nhân bất thường, ống thận tổn thương kết hợp với viêm thận, có sỏi oxalat. Điều này khiến người bệnh bất ngờ khi tháng 2 năm nay, kết quả xét nghiệm chức năng thận của ông vẫn bình thường.

Bác sĩ xác định nguyên nhân người đàn ông mắc bệnh liên quan đến thói quen ăn ớt cả 3 bữa mỗi ngày kéo dài.

Ảnh minh hoạ.

Theo Healthline , ớt chứa nhiều vitamin C, nếu dùng lượng vừa phải sẽ tăng cường miễn dịch, tốt cho mắt, da. Các chất chống oxy hóa trong ớt chống lại căng thẳng oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường.

Tuy nhiên, theo Science Direct , nếu ăn ớt với lượng lớn thường xuyên, sỏi oxalat sẽ lắng đọng, gây tổn thương thận, thậm chí làm tăng nguy cơ suy thận cấp.

Các nhà khoa học của Đại học Liên bang Sao Paulo (Brazil) khuyến cáo bổ sung 1 hoặc 2g vitamin C mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể oxalat trong nước tiểu, nguy cơ kết tinh canxi oxalat. Do đó, những bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận không nên dùng lượng vitamin C vượt quá lượng khuyến cáo hằng ngày.

Ăn quá nhiều ớt còn gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu, trào ngược axit hoặc thậm chí viêm dạ dày đối với những người nhạy cảm. Các trường hợp bị hội chứng ruột kích thích hoặc loét dạ dày cần thận trọng khi ăn thực phẩm cay. Một số người bị tăng nhịp tim, đỏ mặt, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa.

Những người không nên ăn ớt

Ớt là một loại gia vị mang lại hương vị cay nồng đặc trưng và có nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng có thể ăn ớt một cách an toàn.

Ảnh minh hoạ.

Trước hết, những người mắc bệnh dạ dày , đặc biệt là viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc trào ngược thực quản, nên hạn chế hoặc tránh ăn ớt. Chất capsaicin trong ớt có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit và gây cảm giác nóng rát, đau tức vùng thượng vị. Với người trào ngược, ớt có thể khiến van dạ dày - thực quản giãn ra, làm triệu chứng ợ nóng và ho kéo dài trở nên nặng hơn.

Người mắc bệnh trĩ hoặc có vết thương ở hậu môn cũng không nên ăn cay. Ớt dễ gây nóng trong, kích thích nhu động ruột mạnh, khiến việc đi ngoài đau rát hơn và có thể làm tình trạng viêm hoặc chảy máu trầm trọng. Tương tự, người bị hội chứng ruột kích thích cũng cần tránh ớt, vì thức ăn cay thường gây co thắt ruột, dẫn đến tiêu chảy hoặc đầy hơi.

Những người có bệnh gan, bệnh túi mật nên thận trọng vì ớt có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Người có cơ địa nóng trong, dễ nổi mụn nhọt hoặc viêm da cũng có thể bị nặng hơn khi ăn nhiều ớt do tính kích thích mạnh của capsaicin.

Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 3 tuổi, cũng không nên ăn ớt vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ bị kích ứng, dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc bỏ ăn do cảm giác nóng rát. Phụ nữ mang thai nên kiểm soát lượng ớt tiêu thụ để tránh tình trạng ợ nóng hoặc đầy bụng.



