Miền Trung: Hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão số 13

Theo thống kê, đến 7h sáng ngày 7/11, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý. Tổng số khách hàng bị mất điện là 1.603.637, đã khôi phục 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng, chiếm 26,1% tổng số khách hàng toàn EVNCPC. Tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 18.722 trạm, đã khôi phục 3.674 trạm, còn 15.048 trạm (chiếm 26,17%), với công suất mất ước tính 655 MW, tương đương 17,2% so với công suất cực đại toàn hệ thống (Pmax = 3.803 MW).

Trên lưới điện 110kV, đã xảy ra 31 vụ sự cố, sa thải đường dây, gây mất điện tại nhiều trạm biến áp. Tại Gia Lai (PC Gia Lai) có 13/30 trạm (42%) bị ảnh hưởng, gồm Quy Nhơn, Long Mỹ, Vân Canh, Nhơn Hội, Phước Sơn, Đống Đa, Cảng Quy Nhơn, Nhơn Tân, Tây Sơn, Đồn Phó, An Khê, K’Bang, Krông Pa. Tại Phú Yên (PC Đắk Lắk) có 4/26 trạm (18%) gồm Tuy An, Sông Cầu, Sông Cầu 2, Đồng Xuân.

Ngay sau khi bão suy yếu, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty Điện lực trực thuộc huy động toàn lực lượng xung kích, phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung khắc phục sự cố, cô lập điểm hư hỏng và khôi phục điện cho các phụ tải ưu tiên như bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt… Tổng công ty cho biết đang tiếp tục điều động nhân lực và vật tư từ các khu vực ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ địa bàn thiệt hại nặng, phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.