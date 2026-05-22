Cách làm 4 loại nước chữa mất ngủ ngay tại nhà

Các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm để giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, mất ngủ hay khó ngủ là vấn đề cực kỳ phổ biến. Nhiều người thậm chí phải chịu đựng cảm giác bất lực khi dành phần lớn thời gian trên giường chỉ để cố gắng ngủ hơn là thực sự ngủ được.

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Hansaji Yogendra (Ấn Độ), việc mất ngủ kéo dài mang lại những tác hại vô cùng nghiêm trọng cho cả cơ thể lẫn tâm trí. Nó không chỉ khiến hệ thần kinh bị kiệt quệ, cơ thể suy nhược, mà còn làm gia tăng mức độ lo âu, bồn chồn và phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên.

Để giải quyết tận gốc chứng mất ngủ, Tiến sĩ Hansaji khuyến nghị nên tận dụng phương pháp y học cổ truyền Ayurveda với các công thức đồ uống tự nhiên giúp làm dịu tâm trí và đưa cơ thể vào trạng thái thư thái sâu. Dưới đây là cách pha chế 4 loại nước chữa mất ngủ cực kỳ hiệu quả mà bạn có thể tự làm ngay tại nhà:

1. Thức uống mặt trăng (Moon drink) từ thảo mộc ấm

Đây là một công thức truyền thống của Ayurveda giúp làm dịu thần kinh sau một ngày dài căng thẳng. Bạn có thể dễ dàng tìm mua các nguyên liệu này tại các cửa hàng thuốc hoặc siêu thị tại Việt Nam.

Sữa là nguyên liệu rất được ưa chuộng vào ban đêm vì chứa tryptophan, một chất giúp tăng mức melatonin tự nhiên và gây buồn ngủ. Thảo dược Ashwagandha là thành phần kỳ diệu giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, quế hỗ trợ thư giãn cơ bắp, còn bạch đậu khấu với mùi thơm ngọt ngào sẽ giúp bạn giảm nhanh chứng đầy hơi, bồn chồn.

Ảnh minh họa

- Cách làm: Làm ấm 1 cốc sữa. Cho vào 1 thìa cà phê bột Ashwagandha (hoặc nghiền nát 1 viên nén). Thêm tiếp nửa thìa cà phê bột bạch đậu khấu và nửa thìa cà phê bột quế rồi khuấy đều.

2. Thức uống vàng từ sữa nghệ ấm (Haldi Doodh)

Sữa nghệ là bài thuốc kinh điển có tác dụng làm dịu cơ thể lẫn tâm trí cực kỳ hiệu quả, được ưa chuộng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Theo Tiến sĩ Hansaji, nghệ nổi tiếng với khả năng chữa lành các vết thương, chống viêm nhiễm bên trong và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân nhiễm trùng. Khi kết hợp cùng nhục đậu khấu và nghệ tây (saffron), thức uống này sẽ trực tiếp hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến lo âu, giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn trước khi ngủ.

- Cách làm: Làm ấm 1 cốc sữa tươi. Cho vào 1 thìa cà phê bột nghệ, nửa thìa cà phê bột nhục đậu khấu và một nhúm sợi nghệ tây rồi hòa tan.

3. Thức uống cam thảo (Yashtimadhu drink)

Cam thảo là vị thuốc vô cùng quen thuộc và gần gũi với người Việt, có vị ngọt thanh rất dễ uống. Y học Ayurveda thường xuyên sử dụng cam thảo để điều trị chứng lo âu, mất ngủ vì nó có khả năng làm dịu các dây thần kinh đang hoạt động quá mức, xóa tan sự bồn chồn trằn trọc. Thức uống này còn giúp điều trị các vấn đề về hô hấp và rối loạn tiêu hóa rất tốt.

- Cách làm: Hòa tan 1 thìa cà phê bột rễ cam thảo (hoặc nghiền nát 1 viên nén) vào một cốc sữa lạnh.

Tiến sĩ Hansaji khuyên bạn nên uống loại nước này vào buổi sáng khi bụng đói để cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu vào ban đêm.

4. Sữa ấm nguyên chất an thần

Nếu trong nhà không có sẵn các loại thảo mộc trên, một ly sữa ấm đơn giản chính là liều thuốc ngủ tự nhiên nhanh và hiệu qủa cho bạn khi mất ngủ.

Trạng thái ấm áp của sữa khi đi vào cơ thể sẽ kích hoạt hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng, giải phóng tryptophan để xoa dịu não bộ, tạo cảm giác an toàn và thư giãn tuyệt đối cho hệ thần kinh.

- Cách làm: Chỉ cần hâm ấm 1 cốc sữa tươi nguyên chất và uống từ từ trước khi lên giường khoảng 30 phút. Nhớ hâm sữa kỹ nhưng chỉ uống ở nhiệt độ dưới 50 độ C.

Ảnh minh họa

Một số cách khác để chữa mất ngủ

Tất cả các loại đồ uống trên đều có thể pha chế dễ dàng trong vòng chưa đầy 5 phút. Để đạt hiệu quả tối ưu, Tiến sĩ Hansaji khuyên bạn nên thử nghiệm vào các ngày khác nhau để tìm ra loại nước phù hợp nhất với mình, cũng có thể đan xen nhau. Đồng thời chủ động tạo dựng một chu trình thư giãn lành mạnh trước khi đi ngủ để chữa mất ngủ như:

- Tránh xa các thiết bị điện tử: Ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ.

- Đọc sách: Đọc một vài trang sách giấy để não bộ được thư giãn.

- Nghe nhạc nhẹ: Bật những giai điệu không lời, êm dịu để ru ngủ hệ thần kinh.

- Thiền định và cầu nguyện: Dành ra 5 đến 10 phút thả lỏng toàn bộ cơ thể, tập trung vào hơi thở để gạt bỏ mọi lo âu, bận rộn của ngày cũ.

- Vận động nhẹ nhàng: Bạn không nên vận động mạnh trước khi đi ngủ. Thay vào đó, có thể làm vài động tác yoga đơn giản, đi lòng vòng trong nhà hoặc giãn cơ trên giường.

Nguồn và ảnh: Times of India, Express, MSN