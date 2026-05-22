Công an cảnh báo khẩn đến tất cả người dân nhận được tin nhắn Zalo có nội dung này

Minh Ánh | 22-05-2026 - 09:41 AM

Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Zalo.

Theo công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Zalo, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, sau khi chiếm được quyền truy cập tài khoản, các đối tượng sẽ giả danh chủ tài khoản để nhắn tin đến danh sách bạn bè, người thân. Thủ đoạn phổ biến là gửi lời nhờ “like”, bình chọn cho ảnh hoặc bài viết trong các cuộc thi giả mạo.

Khi người dùng nhấn vào đường link do đối tượng gửi và thực hiện theo hướng dẫn, đặc biệt là thao tác đăng nhập lại tài khoản, toàn bộ thông tin đăng nhập sẽ bị kẻ gian thu thập.

Từ đó, đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thay đổi số điện thoại liên kết, khai thác danh sách bạn bè để tiếp tục nhắn tin mượn tiền hoặc phát tán các đường link độc hại nhằm chiếm đoạt thêm nhiều tài khoản khác.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ, kể cả khi được gửi từ tài khoản của người quen, đặc biệt là các đường link yêu cầu đăng nhập tài khoản.

- Không chuyển tiền khi chỉ nhận được yêu cầu qua tin nhắn mạng xã hội. Cần gọi điện trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

- Chủ động bảo mật tài khoản bằng cách kích hoạt tính năng xác thực hai lớp đối với các ứng dụng như Zalo, Facebook để tăng cường an toàn thông tin cá nhân.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao; đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿

