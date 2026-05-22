Tháng 4 âm có 2 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp chú ý chuyện chi tiêu

Tháng 4 âm lịch năm Bính Ngọ 2026, còn gọi là tháng Quý Tỵ, mang nạp âm Trường Lưu Thủy trên nền địa chi Tỵ Hỏa, tạo nên cục diện "trong Thủy có Hỏa" đầy biến động.

Tháng Quý Tỵ mang địa chi Tỵ thuộc hành Hỏa, đại diện cho giai đoạn hỏa khí bắt đầu bứt phá mạnh mẽ khi bước vào mùa hè. Khi kết hợp với địa chi Ngọ của năm bản mệnh, cục diện này tạo nên mối quan hệ đồng hành giúp gia tăng năng lượng nhiệt huyết, thúc đẩy sự chủ động và quyết đoán trong mọi hành động.

Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của Hỏa khí cũng kích hoạt các mối quan hệ xung chiếu phức tạp, điển hình là cục diện Tỵ - Hợi tương xung trực diện và Dần - Tỵ tương hại sâu sắc. Vì vậy, dòng năng lượng địa chi này đòi hỏi con người phải biết kiểm soát sự nóng nảy, kiên nhẫn hóa giải các mâu thuẫn để biến áp lực xung khắc thành động lực bứt phá thành công.

Dưới đây là phân tích chi tiết về 2 con giáp có vận trình rực rỡ nhất và 2 con giáp cần thắt chặt hầu bao trong tháng này. Hãy xem bạn sẽ là con giáp nào nhé.

2 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh

Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp cục nâng đỡ, cát tinh chiếu mệnh

Tuổi Dậu là con giáp vốn luôn nổi bật với trí thông minh, sự sắc sảo, quyết đoán trong công việc và tài quản lý tài chính đáng.

Bước sang tháng Quý Tỵ, con giáp này gặp ngay cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) mang lại vận trình công việc vô cùng hanh thông. Sự xuất hiện của cát tinh "Kim Quỹ" (kho tiền) giúp bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội tăng lương, thưởng lớn hoặc trúng hợp đồng béo bở. Quý nhân trong tháng này thường là cấp trên hoặc đối tác lâu năm, sẵn sàng trao cho tuổi Dậu những dự án trọng điểm để khẳng định vị thế.

Tháng 4 âm mới bắt đầu được vài ngày, tuổi Dậu còn rất nhiều cơ hội để nắm bắt thời cơ, biến tài trí của mình trở thành tiền bạc.

Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp hóa giải khó khăn, công danh tỏa sáng

Mặc dù mối quan hệ Tỵ - Thân tiềm ẩn cả hợp lẫn hình, nhưng trong tháng 4 âm lịch, tính chất Lục Hợp và cát tinh "Thái Dương" sẽ chiếm thế thượng phong, giúp cho tuổi Thân trở thành con giáp may mắn bội phần.

Có thể nói, mọi rắc rối tồn đọng từ đầu năm sẽ được giải quyết triệt để nhờ sự xuất hiện của quý nhân phương xa. Những người làm nghề tự do, kinh doanh hoặc có nghề tay trái sẽ thấy dòng tiền đổ về tài khoản liên tục nhờ các quyết định đầu tư chính xác. Tóm lại, dù làm việc trong lĩnh vực nào thì tuổi Thân cũng dễ ghi được những dấu ấn mạnh mẽ, thu nhập tăng lên trông thấy.

2 con giáp chú ý chuyện chi tiêu, đề phòng hao tài

Con giáp tuổi Hợi: Cục diện Tứ Hành Xung, tiền bạc dễ thất thoát

Tuổi Hợi bước vào tháng 4 âm lịch với cục diện Tỵ - Hợi tương xung trực diện nên con giáp này phải thật thận trọng để bảo toàn tài lộc của bản thân. Công việc dễ phát sinh những rắc rối bất ngờ ngoài kế hoạch, buộc bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù hoặc khắc phục hậu quả.

Đây cũng là tháng con giáp tuổi Hợi dễ vướng phải thị phi, bị kẻ tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh hoặc lừa gạt tài chính, do đó tuyệt đối không nên cho vay mượn hay góp vốn mạo hiểm. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng cần tiết chế trong chi tiêu, việc gì không cần thì nên hạn chế để tránh thất thoát tiền bạc.

Con giáp tuổi Dần: Hạn Tương Hại bủa vây, đầu tư dễ thua lỗ

Do địa chi Dần và Tỵ cấu thành cục diện Tương Hại, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp dễ gặp phải tâm lý nóng vội, đưa ra các quyết định tài chính mang tính cảm tính trong tháng 4 âm này. Nguồn thu nhập chính ổn định nhưng các khoản chi phí phát sinh cho sức khỏe cá nhân, người thân hoặc các mối quan hệ xã giao tăng đột biến.

Bên cạnh việc thắt chặt chi tiêu, con giáp tuổi Dần cũng nên từ chối các lời mời đầu tư lướt sóng và cẩn trọng với các bẫy tài chính "việc nhẹ lương cao" để tránh rủi ro. Tóm lại, tuổi Dần cần bình tĩnh vượt qua tháng 4 âm và chuẩn bị các nguồn lực để gặt hái thành công trong những tiếp theo của năm Bính Ngọ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.