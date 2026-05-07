Cuối tháng 3 âm 2 con giáp tận hưởng thời kỳ hoàng kim, tiền nong rủng rỉnh, 1 con giáp thận trọng

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu - con giáp vẫn được đánh giá cao bởi trí tuệ và sự mạnh mẽ dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

(Ảnh minh họa)

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Tử vi học có nói, cuối tháng 3 âm, được sao Long Đức chiếu rọi, con đường công danh của tuổi Dậu sẽ có những may mắn bất ngờ cùng bước đột phá đáng kể. Là con giáp thông minh, sắc sảo và quyết đoán, tuổi Dậu chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thiên thời địa lợi này là sẽ thăng tiến mạnh mẽ, càng về cuối tháng tiền bạc càng rủng rỉnh, tha hồ tích lũy.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu năng lượng và rất lạc quan. Còn trong cuộc sống thường ngày, họ chinh phục người khác bằng sự tử tế, nhân hậu. Với sự tích cực, kiên nhẫn cùng sự vui vẻ, con giáp tuổi Hợi thường gặp được quý nhân và được hỗ trợ hết mình.

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tử vi học có nói, cuối tháng 3 âm, nhờ những phúc đức tích tụ qua năm tháng của mình, tuổi Hợi sẽ là con giáp được quý nhân đưa đường dẫn lối, chỉ cho những cơ hội làm ăn tuyệt vời. Không chỉ có đường công danh thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng lên hương, giúp tuổi Hợi trở thành con giáp có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bậc nhất.

Con giáp tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công rực rỡ của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Dậu và tuổi Hợi sẽ dễ gặp thời đổi vận trong tháng 3 âm thì ngược lại, tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, cuối tháng 3 âm, con giáp tuổi Tuất vẫn cần phải hết sức cẩn trọng trong những chuyện liên quan đến tiền bạc để tránh rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc bản thân thật tốt cũng như đề phòng kẻ tiểu nhân để đỡ thiệt thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.