6 loại cây cảnh từng “hot rần rần” nay bị chê chiếm chỗ, khó chăm: Có loại đẹp lúc mua nhưng sống chẳng nổi vài tháng

Nhưng vài năm sau, không ít loại trong số đó lại bị cư dân mạng gọi vui là "hoa chỉ đẹp lúc mới mua". Lý do rất đơn giản: Khó chăm, nhanh chết, chiếm diện tích mà hiệu quả thẩm mỹ không như kỳ vọng.

Dưới đây là 6 loại cây từng được săn đón nhưng giờ khiến nhiều người "trồng một lần rồi thôi".

Lan hồ điệp: Đẹp thật, nhưng cũng… dễ "ra đi"

Lan hồ điệp từng là biểu tượng của sự sang trọng. Những cánh hoa giống cánh bướm, màu sắc thanh lịch khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền mua về chơi Tết hoặc trang trí phòng khách.

Nhưng sau vẻ đẹp ấy là một "bài toán chăm cây" không hề dễ.

Loại cây này cực kỳ nhạy cảm với nước, nhiệt độ và ánh sáng. Tưới nhiều quá thì thối rễ, thiếu nắng thì không ra nụ, lạnh quá dễ chết mà nắng gắt cũng cháy lá.

Nhiều người thú nhận: năm nào cũng mua, nhưng sau khi hoa tàn thì… bỏ luôn vì không đủ kiên nhẫn chăm tiếp. Dần dần, lan hồ điệp bị gọi vui là "hoa dùng một lần".

Hoa lan huệ tây: Đẹp kiểu mạng xã hội nhưng tuổi thọ quá ngắn

Một thời, những củ hoa lan huệ tây sáp đỏ từng phủ sóng mạng xã hội vì quá bắt mắt. Không cần đất, không cần nước, chỉ đặt trên bàn là hoa vẫn nở rực rỡ.

Nghe thì tiện thật, nhưng vấn đề là: cây gần như "hy sinh toàn bộ sức sống" để nở hoa.

Sau khi hoa tàn, củ thường cạn dinh dưỡng và rất khó hồi phục dù đem trồng lại. Nhiều người cảm thấy mình đang mua một món đồ trang trí ngắn hạn hơn là một chậu cây thực sự.

Hoa hồng leo: Loài hoa khiến nhiều người hụt hẫng vì… khác quảng cáo

Có những loại cây được quảng bá bằng hình ảnh rực rỡ đến mức ai nhìn cũng muốn mua ngay. Hoa hồng leo từng là một ví dụ như vậy.

Theo quảng cáo, cây có hoa đỏ rực, thơm ngát, nở quanh năm như một "thác hoa". Nhưng khi trồng thực tế, nhiều người phát hiện cây gần như không thơm và chỉ nở một mùa ngắn.

Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế khiến loại cây này nhanh chóng bị mất điểm trong mắt người chơi cây.

Kalanchoe: Loài hoa "gắn với mẹ và bà"

Kalanchoe (hoa sống đời) từng rất phổ biến mỗi dịp cuối năm vì màu sắc rực rỡ, ý nghĩa may mắn và trường thọ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn "nở sung sức" ban đầu, nhiều cây bắt đầu yếu dần, thối rễ hoặc không chịu ra hoa nữa.

Không chỉ vậy, nhiều người trẻ còn cho rằng đây là loại cây mang cảm giác "nhà bà ngoại", khó hợp với không gian sống hiện đại tối giản.

Thài lài tím : Đẹp ảnh nhưng khó chiều

Loại cây này từng gây sốt nhờ màu lá loang như tranh sơn dầu, lên ảnh cực kỳ nổi bật. Nhưng trồng rồi mới thấy "khó tính" không kém các loại cây cảnh đắt đỏ.

Tưới nhiều thì úng, tưới ít thì cháy lá. Chỉ cần sai nhịp chăm sóc vài ngày là cây xuống sắc thấy rõ. Nhiều người sau đó quay về với những loại cây dễ sống hơn, giá rẻ hơn nhưng ít áp lực chăm sóc.

Dạ ngọc minh châu: "Công chúa" của giới cây cảnh

Dạ ngọc minh châu từng được nhiều người mê vì dáng rủ mềm mại, nhìn như những đàn bướm nhỏ đang bay. Nhưng càng đẹp càng "đỏng đảnh".

Loại cây này yêu cầu độ ẩm cao, nhiệt độ ổn định và chế độ tưới cực kỳ chuẩn. Chỉ cần không khí khô, lạnh hoặc úng nước là lá rụng hàng loạt.

Nhiều người gọi vui đây là "cây công chúa", đẹp nhưng chăm xong thấy… áp lực hơn thư giãn.

Người chơi cây giờ thực dụng hơn

Một điểm thú vị là xu hướng chơi cây vài năm gần đây đã thay đổi khá nhiều.

Thay vì chạy theo những loại cây "viral", nhiều người bắt đầu ưu tiên cây dễ sống, ít tốn công, hợp căn hộ nhỏ và duy trì được lâu dài. Những loại như monstera, lưỡi hổ, kim tiền hay lan vũ nữ được đánh giá cao hơn vì vừa đẹp vừa bền.

Bởi cuối cùng, với nhiều gia đình, cây cảnh không chỉ để chụp ảnh đẹp vài ngày. Một chậu cây sống khỏe, ít áp lực chăm sóc đôi khi mới là thứ khiến ngôi nhà dễ chịu hơn thật sự.