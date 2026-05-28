Thông báo quan trọng đến người dân về cuộc gọi không nên nghe, không gọi lại

Theo Huỳnh Duy | 28-05-2026 - 07:36 AM | Sống

Công an cảnh báo người dân không nghe, không gọi lại các cuộc gọi có nội dung đe doạ.

Thời gian gần đây, tình trạng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu “phối hợp điều tra” đang tiếp tục xuất hiện trở lại với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo thông tin từ Công an xã Cẩm Duệ - tỉnh Hà Tĩnh, chiều 25/5, một phụ nữ ở xã vừa thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 1,2 tỷ đồng nhờ kịp thời nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu “phối hợp điều tra”.

Thông tin cho biết, người phụ nữ này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0948.913.212. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tại Hà Nội và thông báo bà có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Công an hướng dẫn tuyên truyền để người dân hiểu về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Các đối tượng liên tục dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân và phải làm theo hướng dẫn qua điện thoại để “chứng minh vô tội”. Sau đó, nhóm này yêu cầu người phụ nữ chuyển 1,2 tỷ đồng với lý do phục vụ điều tra, đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong trạng thái hoang mang, lo sợ vì bị các đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, nạn nhân vẫn nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nhờ trước đó thường xuyên được lực lượng Công an địa phương tuyên truyền về các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Người phụ nữ sau đó đã đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo sự việc.

Đáng chú ý, ngay cả khi nạn nhân đang có mặt tại trụ sở Công an xã, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm tạo áp lực tâm lý.

Cán bộ Công an xã Cẩm Duệ đã kịp thời trấn an tinh thần người phụ nữ, khẳng định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo; đồng thời hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án để gọi điện lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy do tâm lý hoang mang khi bị cáo buộc liên quan đến vi phạm pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

