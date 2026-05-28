Cầm 100 triệu đi mua vàng lúc giá vàng "hơn 18 triệu", giờ chỉ biết thở dài

Phải mất gần 3 năm đi làm, tôi mới tích góp được 100 triệu đầu tiên. Mỗi tháng để dành một ít, bớt vài cuộc vui chơi tụ tập, hạn chế mua sắm linh tinh, tài khoản của tôi mới đạt 9 chữ số. Lúc ấy, giá vàng đang tăng. Xung quanh ai cũng nói mua vàng là cách "giữ tiền chắc nhất". Thế nên tôi cũng cầm cả 100 triệu đi mua vàng. Giá vàng lúc đó khoảng 18,3 triệu đồng 1 chỉ, tôi mua được chẵn 5 chỉ. 8,5 triệu đồng dư ra, tôi mua thêm 4 phân vàng nữa. Vậy là được 5,4 chỉ vàng.

Tưởng thế là yên tâm rồi, nhưng không. Bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở chuyện mua vàng hay giá vàng tăng, giảm. Vấn đề là tôi không còn tiền mặt.

Một đợt cần tiền gấp để xử lý việc gia đình, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái khó xử. Bán vàng thì tiếc vì giá đang thấp hơn lúc mua, giữ lại thì không có tiền xoay. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác có tài sản nhưng vẫn bí tiền là như thế nào.

Thế nên giờ tôi thấm thía: Nếu chưa có quỹ dự phòng, đừng vội dồn tiền mua vàng.

1. Vàng không giúp giải quyết những khoản chi gấp

Trước đây tôi cứ nghĩ có vàng trong tay nghĩa là đã có "của để dành". Nhưng thực tế, vàng không phải lúc nào cũng tiện để sử dụng ngay khi cần.

Những khoản phát sinh bất ngờ thường cần tiền mặt: Sửa xe, viện phí, chuyển nhà, thất nghiệp vài tháng hoặc hỗ trợ gia đình. Khi đó, thứ cần là tiền có thể dùng ngay lập tức chứ không phải một món tài sản còn phải cân nhắc chuyện bán ra.

Tôi từng nghĩ bán vàng chỉ là chuyện vài phút. Nhưng đến lúc giá xuống, tâm lý lại khác hẳn. Cảm giác bán đi khi đang lỗ khiến mình chần chừ, tiếc nuối và càng khó quyết định hơn. Thành ra càng cần tiền lại càng rối. Nếu có sẵn một khoản quỹ dự phòng riêng, tôi đã không phải đứng giữa hai lựa chọn khó xử như vậy.

2. Dồn hết tiền vào vàng khiến bản thân mất cảm giác an toàn

Hồi mới mua vàng, tôi thấy khá tự tin vì nghĩ mình đang giữ một tài sản có giá trị. Nhưng khi nhận ra tài khoản tiết kiệm trống trơn, cảm giác đó không thực sự dễ chịu và yên tâm như tôi tưởng tượng.

Mỗi lần có việc phát sinh, tôi đều phải tính toán rất kỹ. Đi đâu cũng ngại tiêu tiền vì biết mình không còn khoản dự phòng linh hoạt nào nữa. Tôi nhận ra quỹ dự phòng không chỉ là tiền để tiêu lúc khó khăn. Nó còn tạo cảm giác an tâm trong cuộc sống thường ngày. Chỉ cần biết mình có một khoản tiền mặt đủ dùng vài tháng, là tâm thế sẽ khác ngay.

Còn khi dồn hết tiền vào vàng, mình dễ rơi vào trạng thái "giàu trên giấy" nhưng lại căng thẳng vì thiếu tiền xoay xở.

3. Không có quỹ dự phòng thì rất dễ mua - bán vàng theo cảm xúc

Lúc quyết định mua vàng, tôi gần như bị cuốn theo tâm lý sợ chậm chân. Thấy giá tăng liên tục, thấy ai cũng bàn chuyện vàng, tôi càng nghĩ phải mua ngay nếu không sẽ "mất cơ hội".

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình khi đó chưa thật sự chuẩn bị tốt về tài chính. Vì chưa có quỹ dự phòng nên toàn bộ số tiền tích góp đều trở thành một quyết định "được ăn cả, ngã về không".

Sau lần đó, tôi thay đổi cách quản lý tiền. Thay vì dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng, tôi ưu tiên xây trước một khoản quỹ dự phòng đủ dùng vài tháng sinh hoạt. Khi đã có khoản tiền này, tôi mới yên tâm nếu có mua vàng, cũng không phải bán vàng chỉ để lấy tiền lo vài việc phát sinh.

Sau cùng, tôi nhận ra mua vàng không sai, nhưng cách tôi mua thì sai, khi chưa chuẩn bị một lớp an toàn cơ bản cho tài chính cá nhân. 100 triệu ngày đó là thành quả của nhiều năm đi làm. Và bài học lớn nhất tôi nhận được không phải chuyện giá vàng tăng hay giảm, mà là hiểu rằng: Trước khi nghĩ đến chuyện giữ tiền bằng tài sản nào, cần chắc chắn mình vẫn còn đủ tiền mặt để sống thoải mái và chủ động với những tình huống bất ngờ.